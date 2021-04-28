«Пари Сен-Жермен»
Парижане в предыдущем раунде прошли «Баварию» (2:3, 1:0). «Пари Сен-Жермен» до того успел выбить из турнира еще и «Барселону».
Именно парижский клуб видится одним из фаворитов турнира. Особенно с учетом имен соперников, которых уже удалось пройти.
Вот только в первой встрече с англичанами парижанам не помощники Маркиньос, Рафинья и Хуан Бернат. Под вопросом даже лидер атак команды Килиан Мбаппе.
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С «Манчестер Сити» пути парижан пересекались трижды. Причем пока в активе у гранда французского футбола нет ни одной победы: поражение и две ничьи.
«Манчестер Сити»
Манкунианцы находятся в нескольких шагах от чемпионства в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы за 5 туров до финиша опережает ближайшего преследователя на 10 очков.
К тому же «Манчестер Сити» на днях разжился еще одним трофеем. В финале Кубка Английской лиги был минимально повержен «Тоттенхэм».
В отличие от парижан, у «Манчестер Сити» нет кадровых потерь. Так что англичане отправляются в Париж с честолюбивыми планами.
Предыдущий раунд манкунианцы прошли достаточно обыденно. Дважды по 2:1 была переиграна дортмундская «Боруссия».
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.14, на ничью за 3.80, а на «Пари Сен-Жермен» — за 3.30
Парижане в родных стенах наверняка будут активны в атаке с первой и до последней минуты.
Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, а вот оборона манкунианцев не выглядит неприступной.
Обе команды обладают набором высококлассных атакующих исполнителей, который и обеспечит голы в этом матче. Наши прогноз и ставка — «Пари Сен-Жермен» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.76