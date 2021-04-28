«Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пари Сен-Жермен»

Парижане в предыдущем раунде прошли «Баварию» (2:3, 1:0). «Пари Сен-Жермен» до того успел выбить из турнира еще и «Барселону».

Именно парижский клуб видится одним из фаворитов турнира. Особенно с учетом имен соперников, которых уже удалось пройти.

Вот только в первой встрече с англичанами парижанам не помощники Маркиньос, Рафинья и Хуан Бернат. Под вопросом даже лидер атак команды Килиан Мбаппе.

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С «Манчестер Сити» пути парижан пересекались трижды. Причем пока в активе у гранда французского футбола нет ни одной победы: поражение и две ничьи.

«Манчестер Сити»

Манкунианцы находятся в нескольких шагах от чемпионства в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы за 5 туров до финиша опережает ближайшего преследователя на 10 очков.

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К тому же «Манчестер Сити» на днях разжился еще одним трофеем. В финале Кубка Английской лиги был минимально повержен «Тоттенхэм».

В отличие от парижан, у «Манчестер Сити» нет кадровых потерь. Так что англичане отправляются в Париж с честолюбивыми планами.

Предыдущий раунд манкунианцы прошли достаточно обыденно. Дважды по 2:1 была переиграна дортмундская «Боруссия».

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.14, на ничью за 3.80, а на «Пари Сен-Жермен» — за 3.30

Парижане в родных стенах наверняка будут активны в атаке с первой и до последней минуты.

Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, а вот оборона манкунианцев не выглядит неприступной.

Обе команды обладают набором высококлассных атакующих исполнителей, который и обеспечит голы в этом матче. Наши прогноз и ставка — «Пари Сен-Жермен» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.76