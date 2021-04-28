ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» — потенциальный лидер Примеры«Барселона» подрежет Мадрид на финише Криштиану РоналдуТрансферный дайджест. 20-26 апреля Мяч Лиги чемпионовШвейцарская система и путевки для богатых. Все, что нужно знать о новом формате Лиги чемпионов
  • 08:12
    • Сборная России победила США на юниорском ЧМ, отыгравшись с 1:5
  • 00:03
    • «Лестер» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас»
  • 23:57
    • Гол Исака принес «Реалу Сосьедад» победу над «Эйбаром»
  • 23:40
    • Дубль Корреа помог «Лацио» разгромить «Милан»
  • 23:32
    • «Краснодар» собирается купить форварда «Гвадалахары»
  • 22:47
    • «Ювентус» готов выложить за Кварацхелию 20 млн евро
  • 21:49
    • «Авангард» в третий раз обыграл ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Парижане забьют после перерыва?

    «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 1.76) на голы в Лиге чемпионов по футболу 28 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 28 Апреля 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Пари Сен-Жермен»

    Парижане в предыдущем раунде прошли «Баварию» (2:3, 1:0). «Пари Сен-Жермен» до того успел выбить из турнира еще и «Барселону».

    Именно парижский клуб видится одним из фаворитов турнира. Особенно с учетом имен соперников, которых уже удалось пройти.

    Вот только в первой встрече с англичанами парижанам не помощники Маркиньос, Рафинья и Хуан Бернат. Под вопросом даже лидер атак команды Килиан Мбаппе.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    С «Манчестер Сити» пути парижан пересекались трижды. Причем пока в активе у гранда французского футбола нет ни одной победы: поражение и две ничьи.

    «Манчестер Сити»

    Манкунианцы находятся в нескольких шагах от чемпионства в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы за 5 туров до финиша опережает ближайшего преследователя на 10 очков.

  • Еще прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • ПСЖ готовит тактическую «бомбу» для «Манчестер Сити»?

    • К тому же «Манчестер Сити» на днях разжился еще одним трофеем. В финале Кубка Английской лиги был минимально повержен «Тоттенхэм».

    В отличие от парижан, у «Манчестер Сити» нет кадровых потерь. Так что англичане отправляются в Париж с честолюбивыми планами.

  • Гениальный Гвардиола вправе оставить Кубок Лиги себе
  • Реакция прессы на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
  • Вчера

    • Предыдущий раунд манкунианцы прошли достаточно обыденно. Дважды по 2:1 была переиграна дортмундская «Боруссия».

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.14, на ничью за 3.80, а на «Пари Сен-Жермен» — за 3.30

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Парижане в родных стенах наверняка будут активны в атаке с первой и до последней минуты.

    Гости тоже наверняка будут искать свой шанс в атаке, а вот оборона манкунианцев не выглядит неприступной.

    Обе команды обладают набором высококлассных атакующих исполнителей, который и обеспечит голы в этом матче. Наши прогноз и ставка — «Пари Сен-Жермен» забьет во 2 тайме с коэффициентом 1.76

    Ещё прогнозы на спорт
    2.31
  • Прогноз на матч Симон — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бублик — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чилич — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ротерхэм Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.25
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фаренсе — Портимоненси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Коламбус — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Авангард» сравнял счет в финальной серии с ЦСКА — 2:2
  • Самый эпичный матч сезона в КХЛ. Как «Авангард» совершил камбэк в противостоянии с ЦСКА
    • 12:24 25/04/2021     Максим Глушенков
  • Наказание за расточительность. Глушенков испортил день рождения «Динамо»
    • 01:00 25/04/2021     Джордан Ларссон
  • Дерби с привкусом скандала. «Спартак» в большинстве одолел беззубый ЦСКА
    • Вчера в 01:38
    «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 28.04.2021. Прогнозы на футбол. Парижане забьют после перерыва?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры