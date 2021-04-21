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    «Архиепископы» уверенно дома справятся с гостями из Порту

    «Брага» — «Боавишта». Прогноз, ставка (к. 1.79) на футбол, Чемпионат Португалии, 21 апреля 2021 года

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    В среду, 21 апреля, в 28- туре чемпионат Португалии по футболу «Брага» на своей арене сразится с «Боавиштой» из Порту. Стартовый свисток будет дан в 21:00 по мск. «Брага» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 21 Апреля 2021 года
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  • Порту
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    Коэффициенты на матч
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    «Брага»

    По итогам 27 сыгранных туров «Брага» с 55 набранными очками разместилась на четвертой строке в турнирной таблице, уступая два балла третьей позиции, но много проигрывает первым двум командам.

    «Архиепископы» за последние семь встреч первенства потерпели только одно поражение, которое было 21 марта на своем поле от лиссабонской «Бенфике» со счетом 0:2.

    Еще в этот период «оружейники» три раза выиграли и столько же матчей свели вничью. Одна из мировых пришлась на прошлый тур чемпионата, где они расписали мировую с «Риу Аве» (0:0) в гостях.

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    29 из 55 баллов «Брага» заработала в родных стенах, выиграв девять игр при двух ничейных исходах и фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих поединках составляет 22:11.

    «Боавишта»

    С 28 зачетными пунктами «Боавишта» идет на 14 позиции в турнирной таблице Примейры, опережая опасную зону на четыре очка.

    Коллектив из Порту не знает горечи поражений на протяжении последних трех игр первенства, где он добился двух викторий и одну встречу завершил мировым исходом.

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    • Так «шашечные» по 2:0 переиграли на выезде «Белененсеш» и «Пасуш» на своей территории, а между этими играми они поделили очки с «Риу Аве» (3:3) в родных стенах.

    На выезде «Боавишта» в этом чемпионате заработала 13 баллов. Она победила в двух поединках, четыре раза уступала и семь раз сыграла вничью, разница мячей — 16:20.

    В первом круге «Брага» разгромила «Боавишту» на ее арене со счетом 4:1, а в прошлом сезоне «архиепископы» победили дважды — 2:0 и 1:0.

    Прогноз и ставка на «Брага» — «Боавишта»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Браги» предлагают — 1.47.

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    На викторию «Боавишты» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.30.

    Прогнозируем, что «Брага», ведущая борьбу за медали, обыграет гостей из Порту с разницей минимум в один мяч.

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