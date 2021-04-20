«Норвич» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 20:00 мск. «Норвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» на неделе обеспечил себе вожделенное повышение в классе. «Канарейки» воспользовались проколом «Суонси», и теперь могут спокойно доигрывать чемпионат.

Более того, команда сразу это поняла. А чем еще объяснить домашний коллапс в матче с «Борнмутом» (1:3)?! Расслабленность — не более!

В активе у «Норвича» 90 набранных очков. Причем за 4 тура до финиша их может настигнуть только «Уотфорд», с которым как раз и предстоит сразиться в этой встрече.

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Поединки против «Уотфорда» «канайрекам» откровенно не удаются. В пяти последних поединках «Норвич» добыл лишь одну победу при четырех поражениях.

«Уотфорд»

«Уотфорд» на текущий момент занимает 2 место. Правда, отрыв от зоны плей-офф выглядит весьма комфортным — 6 пунктов.

В активе у команды сейчас 82 очка. Причем забивает «Уотфорд» не так часто (59 мячей), пропустив в свои ворота 28 раз. Лучшая оборона лиги!

«Уотфорд» в минувшем туре оступился. На выезде «шершни» минимально уступили «Лутону».

Нынешней целью команды является сохранение текущей позиции. Потенциально «Уотфорд» могут нагнать «Суонси», «Брентфорд», «Борнмут» и даже «Барнсли».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 2.31, на ничью за 3.35, а на «Уотфорд» — за 3.25

Хозяева мотивированы разве что желанием сохранить за собой первую строчку.

«Уотфорд» пока еще не обеспечил себе выход в АПЛ, так что наверняка постарается разжиться очками.

«Шершни» весьма удачно играют с «Норвичем», да и мотивация составить им компанию в АПЛ выглядит убедительно. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» или ничья с коэффициентом 1.64