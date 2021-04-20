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    «Шершни» не уступят немотивированному «Норвичу»?

    «Норвич» — «Уотфорд». Прогноз, ставка (к. 1.64) на футбол, Чемпионшип, 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Уотфорд»
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    Эми Буэндия
    «Норвич» сыграет на своем поле с «Уотфордом» в рамках 43-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 20:00 мск. «Норвич» — «Уотфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 20 Апреля 2021 года
    Норвич Сити
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  • Уотфорд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Норвич»

    «Норвич» на неделе обеспечил себе вожделенное повышение в классе. «Канарейки» воспользовались проколом «Суонси», и теперь могут спокойно доигрывать чемпионат.

    Более того, команда сразу это поняла. А чем еще объяснить домашний коллапс в матче с «Борнмутом» (1:3)?! Расслабленность — не более!

    В активе у «Норвича» 90 набранных очков. Причем за 4 тура до финиша их может настигнуть только «Уотфорд», с которым как раз и предстоит сразиться в этой встрече.

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    Поединки против «Уотфорда» «канайрекам» откровенно не удаются. В пяти последних поединках «Норвич» добыл лишь одну победу при четырех поражениях.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» на текущий момент занимает 2 место. Правда, отрыв от зоны плей-офф выглядит весьма комфортным — 6 пунктов.

    В активе у команды сейчас 82 очка. Причем забивает «Уотфорд» не так часто (59 мячей), пропустив в свои ворота 28 раз. Лучшая оборона лиги!

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  • 16/04/2021

    • «Уотфорд» в минувшем туре оступился. На выезде «шершни» минимально уступили «Лутону».

    Нынешней целью команды является сохранение текущей позиции. Потенциально «Уотфорд» могут нагнать «Суонси», «Брентфорд», «Борнмут» и даже «Барнсли».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 2.31, на ничью за 3.35, а на «Уотфорд» — за 3.25

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    Хозяева мотивированы разве что желанием сохранить за собой первую строчку.

    «Уотфорд» пока еще не обеспечил себе выход в АПЛ, так что наверняка постарается разжиться очками.

    «Шершни» весьма удачно играют с «Норвичем», да и мотивация составить им компанию в АПЛ выглядит убедительно. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» или ничья с коэффициентом 1.64

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