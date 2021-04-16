«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 апреля в Ливерпуле, начало — в 22:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» после 30-ти сыгранных матчей набрал 48 очков и занимает в таблице АПЛ восьмое место. При этом у клуба из Ливерпуля еще есть игра в запасе.

«Эвертон» по-прежнему входит в число команд, которые претендуют на попадание в топ-4. Но среди всех у «ирисок», пожалуй, худшие шансы завершить сезон в четверке лучших.

«Эвертон» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах. После поражений от «Челси» и «Бернли» команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Кристал Пэлас» и «Брайтоном».

Потеря очков в двух недавних матчах, по всей видимости, и станет ключевой.

«Эвертон» в восьми последних матчах на своем поле в рамках АПЛ одержал только одну победу.

«Тоттенхэм»

В последние дни в британских СМИ вовсю обсуждают, кто станет главным тренером «Тоттенхэма» после увольнения Жозе Моуринью.

Пока что это всего лишь слухи, но подобный сценарий нельзя исключать, глядя на результаты «Тоттенхэма». На прошлых выходных «шпоры» проиграли дома «Манчестер Юнайтед» и остались в таблице на седьмом месте.

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От идущего четвертым «Вест Хэма» команду Моуринью отделяют шесть очков. С учетом количества оставшихся матчей, это много.

Перед этим же «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и вылетел из Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил загребскому «Динамо».

Прогноз

На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Тоттенхэма» — за 2.29.

«Эвертон» сложно назвать неудачником, от них, в принципе, ничего и не ждали, а вот «Тоттенхэм» — очень даже. «Шпоры» провалили сезон.

И после встречи с «Эвертоном» разговоры об отставке Моуринью, скорее всего, только усилятся.

Ставка — победа «Эвертона» с форой (0) за 2.50. У хозяев есть психологическое преимущество перед соперником, это и сыграет ключевую роль.