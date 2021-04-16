ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Авангард» — «Ак Барс»Каски отправил Омск в финал КХЛ. Достойная концовка лучшей серии плей-офф. Лерой СанеНечемпионское дело. Насколько сложно победителям ЛЧ защищать титул? «Ливерпуль» — «Реал»Нулевая реализация. Зидан снова оказался сильнее Клоппа
  • 23:52
    • «Рома» сыграла вничью с «Аяксом» и вышла в полуфинал Лиги Европы
  • 23:52
    • «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» победил «Гранаду»
  • 23:50
    • «Арсенал» отправил в ворота «Славии» четыре безответных мяча
    Все новости спорта

    «Эвертон» раскачает кресло под Моуринью?

    «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.50) на чемпионат Англии по футболу 16 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Эвертон Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Моуринью
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 апреля в Ливерпуле, начало — в 22:00 мск. «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Апреля 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 22:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
    •

    «Эвертон»

    «Эвертон» после 30-ти сыгранных матчей набрал 48 очков и занимает в таблице АПЛ восьмое место. При этом у клуба из Ливерпуля еще есть игра в запасе.

    «Эвертон» по-прежнему входит в число команд, которые претендуют на попадание в топ-4. Но среди всех у «ирисок», пожалуй, худшие шансы завершить сезон в четверке лучших.

    «Эвертон» ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах. После поражений от «Челси» и «Бернли» команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Кристал Пэлас» и «Брайтоном».

    Потеря очков в двух недавних матчах, по всей видимости, и станет ключевой.

    «Эвертон» в восьми последних матчах на своем поле в рамках АПЛ одержал только одну победу.

    «Тоттенхэм»

    В последние дни в британских СМИ вовсю обсуждают, кто станет главным тренером «Тоттенхэма» после увольнения Жозе Моуринью.

    Пока что это всего лишь слухи, но подобный сценарий нельзя исключать, глядя на результаты «Тоттенхэма». На прошлых выходных «шпоры» проиграли дома «Манчестер Юнайтед» и остались в таблице на седьмом месте.

  • Еще прогноз на «Эвертон» — «Тоттенхэм»
  • Отцепит ли «Эвертон» из борьбы за Лигу чемпионов «Тоттенхэм»?

    • От идущего четвертым «Вест Хэма» команду Моуринью отделяют шесть очков. С учетом количества оставшихся матчей, это много.

    Перед этим же «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ньюкаслом» и вылетел из Лиги Европы, где по сумме двух матчей уступил загребскому «Динамо».

    Прогноз

    На «Эвертон» в этом матче можно поставить за 3.48, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Тоттенхэма» — за 2.29.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Эвертон» сложно назвать неудачником, от них, в принципе, ничего и не ждали, а вот «Тоттенхэм» — очень даже. «Шпоры» провалили сезон.

    И после встречи с «Эвертоном» разговоры об отставке Моуринью, скорее всего, только усилятся.

    Ставка — победа «Эвертона» с форой (0) за 2.50. У хозяев есть психологическое преимущество перед соперником, это и сыграет ключевую роль.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Львов — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сабаил — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рединг — Кардифф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Витебск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Боавишта — Пасуш Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Лейпциг — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лилль — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жирона — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Фаренсе — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мохаммед Салах
  • Трансферный дайджест. 6-12 апреля
    • 20:02 12/04/2021     Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» с 2018 года
  • Перестрелка в Эль Класико. Неудачный эксперимент Кумана, спорные решения арбитра и сумбур вместо тактики
    • 12:12 11/04/2021     ЦСКА — «Ротор»
  • Олич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов. Армейцы легко разобрались с «Ротором»
    • 02:08 13/04/2021
    «Эвертон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 16.04.2021. Прогнозы на футбол. «Эвертон» раскачает кресло под Моуринью?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры