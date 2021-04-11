ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПримера. Эль-Класико в Мадриде, «Атлетико» в гостях у «Бетиса» «Манчестер Сити»АПЛ. «Ман Сити» примет «Лидс», «Ливерпуль» против «Астон Виллы» «Арсенал» — ЦСКАТульский Дарт Вейдер и подарок Акинфееву. ЦСКА проявил характер в Кубке России
  • 23:51
    • Голы Йылмаза и Челика принесли «Лиллю» победу над «Метцем»
  • 23:00
    • Российские футболистки победили Португалию в первом стыковом матче Евро-2022
  • 21:35
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии
  • 19:13
    • «Локомотив» и ЦСКА сыграют в полуфинале Кубка России
  • 17:49
    • Головин прибавил в трансферной стоимости
    Все новости спорта

    «Попугаи» продолжат победное шествие?

    «Эспаньол» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 11 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Леганес Прогнозы на Эспаньол
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Леганес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эспаньол»
    В воскресенье, 11 апреля, в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Леганесом» в рамках 34-го тура Сегунды. Поединок начнется в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 11 Апреля 2021 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 22:00 Леганес Леганес
  • Леганес
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
    •

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» единолично возглавляет турнирную таблицу Сегунды. У коллектива 67 баллов на счету и отрыв в два очка от ближайшего преследователя.

    Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении десяти игр Сегунды, где четыре раза сыграла вничью и шесть встреч выиграла. Четыре из викторий пришлись на последние четыре тура.

    В этот период выигрышей «попугаи» пропустили только один гол, а забили аж 14. Три из четырех побед были крупными. В минувшем игровом дне они на выезде разгромили «Альбасете» со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    Каталонцы в родных стенах набрали 38 очков из 67, выиграв 12 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 31:8.

    «Леганес»

    «Леганес» с 57 очками после 33 проведенных туров разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая три пункта третьему месту.

    «Огурцы» в своей последней проведенной игре первенства на своей территории переиграли «Сабадель» (2:1) из зоны вылета. Этой викторией они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

  • Сыграть с Месси или обойти Руни. Где продолжит карьеру Агуэро?
  • Изучаем, в какой клуб может перейти звездный аргентинец летом
  • 07/04/2021

    • В этот период «зелено-белые» расписали гостевую мировую с «Альмерией» (1:1), уйдя от поражения на девятой компенсированной минуте, а также проиграли на своей арене «Фуэнлабраде» (0:2) и на выезде «Мальорке» (0:1).

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 17 очками из 57. Коллектив из пригорода Мадрида четырежды выиграл, пять раз играл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 14:16.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В первом круге «Леганес» дома положил на лопатки «Эспаньол» (2:0), а в прошлом сезоне, когда они еще играли в Примере, «огурцы» победили дважды — 1:0 и 2:0.

    Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Леганес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.90, победа «Леганеса» — 4.88, ничья — 3.18.

    Учитывая неудачные выступление «огурцов» на выезде, в данном поединке прогнозируем продление победной серии «попугаев». Наша ставка на эту игру — П1.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Астана — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Карреньо-Буста — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Химки — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кайрат — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Дьере — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хетафе — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Габала — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Астана — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Париж — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Виктор Гончаренко
  • Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
    • 22:21 06/04/2021
    Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Леганес» 11.04.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.90.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры