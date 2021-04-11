В воскресенье, 11 апреля, в Барселоне на стадионе РДЦЕ «Эспаньол» сыграет с «Леганесом» в рамках 34-го тура Сегунды. Поединок начнется в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» единолично возглавляет турнирную таблицу Сегунды. У коллектива 67 баллов на счету и отрыв в два очка от ближайшего преследователя.

Команда из Барселоны не проигрывает уже на протяжении десяти игр Сегунды, где четыре раза сыграла вничью и шесть встреч выиграла. Четыре из викторий пришлись на последние четыре тура.

В этот период выигрышей «попугаи» пропустили только один гол, а забили аж 14. Три из четырех побед были крупными. В минувшем игровом дне они на выезде разгромили «Альбасете» со счетом 3:0.

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Каталонцы в родных стенах набрали 38 очков из 67, выиграв 12 встреч при двух мировых и таком же количестве фиаско, разница забитых и пропущенных составляет в них 31:8.

«Леганес»

«Леганес» с 57 очками после 33 проведенных туров разместился на четвертой строке в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, уступая три пункта третьему месту.

«Огурцы» в своей последней проведенной игре первенства на своей территории переиграли «Сабадель» (2:1) из зоны вылета. Этой викторией они прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию.

В этот период «зелено-белые» расписали гостевую мировую с «Альмерией» (1:1), уйдя от поражения на девятой компенсированной минуте, а также проиграли на своей арене «Фуэнлабраде» (0:2) и на выезде «Мальорке» (0:1).

Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леганес» разжился всего 17 очками из 57. Коллектив из пригорода Мадрида четырежды выиграл, пять раз играл вничью и потерпел семь поражений, разница мячей — 14:16.

В первом круге «Леганес» дома положил на лопатки «Эспаньол» (2:0), а в прошлом сезоне, когда они еще играли в Примере, «огурцы» победили дважды — 1:0 и 2:0.

Прогноз и ставка на «Эспаньол» — «Леганес»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.90, победа «Леганеса» — 4.88, ничья — 3.18.

Учитывая неудачные выступление «огурцов» на выезде, в данном поединке прогнозируем продление победной серии «попугаев». Наша ставка на эту игру — П1.