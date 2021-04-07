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    «Балтийцы» выиграют в Москве «всухую»

    «Чертаново» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 1.87) на футбол, ФНЛ, 7 апреля 2021 года

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    Футболист «Балтики»
    7 апреля в Москве в «Спортивном городке Лужники» «Чертаново» в 35-м туре первенства первой российской лиги сыграет с калининградской «Балтикой». Начало — в 19:00 по мск. «Чертаново» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 07 Апреля 2021 года
    Чертаново
  • Россия. ФНЛ
    •  Чертаново 19:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.35
  • Ставка!
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    «Чертаново»

    «Чертаново» в данный момент занимает 20 место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 25 баллов, отставая от 16 безопасной строки аж на 12 пунктов.

    Сейчас у москвичей 9-матчевая безвыигрышная серия в рамках чемпионата страны, в которой они семь раз проиграли и два матча свели вничью. Последняя их виктория датирована 29 ноябрем 2020 года, когда они дома переиграли 1:0 «Нефтехимик».

    В трех минувших турах «черятята» очков не набрали, проиграв эти матчи. Сперва они в дерби были разгромлены «Торпедо» (0:3), а затем по 0:1 уступили дома «Акрону» (0:1) и в гостях дублю «Краснодара».

    Прогнозы на ФНЛ

    В домашних встречах текущего первенства «Чертаново» разжилось 12 очками. Коллектив добился трех викторий, столько же раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница мячей — 10:20.

    «Балтика»

    «Балтика» начала весеннюю часть чемпионата пятью победами подряд, при этом она не пропустила ни одного мяча в свои ворота в этот период, правда, выигрывая в основном минимально.

    Однако эта серия для «балтийцев» прервалась 24 марта, когда они на своей территории уступили «Оренбургу» со счетом 1:2, после этого они одолели в Красноярске «Енисей» (2:1) и с таким же результатом дома потерпели фиаско от «Нижнего Новгорода».

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    • С 58 набранными баллами после 34 сыгранных матчей коллектив из Калининграда расположился на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии всего двух пунктов от зоны плей-офф.

    32 очка из 58 «Балтика» заработала вне родных стен, добившись девяти викторий, пять раз сыграв вничью и потерпев четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 21:17.

    К слову, «Чертаново» одолел «Балтику» в последних трех встречах. В первом круге москвичи победили в Калининграде со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Чертаново» — «Балтика»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Балтики» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Чертаново» дают — 9.80, ничья оценена — в 4.40.

    Прогнозируем, что калининградцы добудут три очка в игре с аутсайдеров, победив, скорее всего, «всухую». Наша ставка — «Балтика» победит и не пропустит.

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