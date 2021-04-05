«Фуэнлабрада»
В своей последней сыгранной игре первенства «Фуэнлабрада» крупно на выезде проиграла «Эспаньолу» со счетом 0:4. Но столь крупное фиаско в первую очередь обусловлено ранним удалением у гостей, которое состоялось на 18-й минуте.
Перед этим коллектив из пригорода Мадрида вышел победителем из двух встреч, поочередно одолев команды из верхушки турнирки. Сперва в этом отрезке он на выезде переиграл «Леганес» (2:0), а потом дома разгромил «Мальорку» (4:1).
По итогам 32-х туров «Фуэнлы» находится на десятой позиции в Сегунде, имея на своем счету 42 набранных очка и отстает от зоны плей-офф повышения уже на десять пунктов.
В родных стенах «Фуэнлабрада» набрала только 19 очков из 42 общих, выиграв всего три встречи, столько же раз уступала и десять раз делила очки со своими оппонентами, разница мячей — 16:14.
«Сарагоса»
У «Сарагосы» на счету находится 35 набранных баллов, позволяющие ей расположится на 17 позиции в турнирной таблице Сегунды, но зона вылета находится на расстоянии всего трех пунктов.
«Арагонцы» не проигрывают в чемпионате уже на протяжении трех встреч. Сперва в этом периоде они переиграли в родных стенах «Мирандес» (1:0), после чего расписали мировые с «Логроньесом» (1:1) в гостях и «Кастельоном» (0:0) дома.
Перед этим коллектив уступил в трех из четырех проведенных игр (две на выезде и одну дома), а также добыл одну викторию, одолев на своей территории «Тенерифе» — 1:0.
Вне родных стен «Сарагоса» в текущем первенстве набрала всего девять баллов из 35, выиграв две игры, трижды сыграв вничью и 11 раз уступив, разница мячей — 11:19.
В первом круге победила «Сарагоса» на своем поле (1:0), а в прошлом сезоне «Фуэнла» в играх с «арагонцами» набрала четыре очка, выиграв 2:1 дома и сыграв 0:0 в гостях.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фуэнлабрады» — 2.42, победа «Сарагосы» — 3.26, ничья — 3.06.
Почти половину матчей в этом чемпионате «Фуэнла» завершила вничью. Вполне возможно, что и сейчас поединок с ее участие будет мировым. Наш прогноз и ставка — ничья.