В понедельник, 5 апреля, «Фуэнлабрада» сыграет на своем поле с «Сарагосой» в рамках 33-го тура Сегунды. Поединок начнется в 22:00 по мск. «Фуэнлабрада» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фуэнлабрада»

В своей последней сыгранной игре первенства «Фуэнлабрада» крупно на выезде проиграла «Эспаньолу» со счетом 0:4. Но столь крупное фиаско в первую очередь обусловлено ранним удалением у гостей, которое состоялось на 18-й минуте.

Перед этим коллектив из пригорода Мадрида вышел победителем из двух встреч, поочередно одолев команды из верхушки турнирки. Сперва в этом отрезке он на выезде переиграл «Леганес» (2:0), а потом дома разгромил «Мальорку» (4:1).

По итогам 32-х туров «Фуэнлы» находится на десятой позиции в Сегунде, имея на своем счету 42 набранных очка и отстает от зоны плей-офф повышения уже на десять пунктов.

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В родных стенах «Фуэнлабрада» набрала только 19 очков из 42 общих, выиграв всего три встречи, столько же раз уступала и десять раз делила очки со своими оппонентами, разница мячей — 16:14.

«Сарагоса»

У «Сарагосы» на счету находится 35 набранных баллов, позволяющие ей расположится на 17 позиции в турнирной таблице Сегунды, но зона вылета находится на расстоянии всего трех пунктов.

«Арагонцы» не проигрывают в чемпионате уже на протяжении трех встреч. Сперва в этом периоде они переиграли в родных стенах «Мирандес» (1:0), после чего расписали мировые с «Логроньесом» (1:1) в гостях и «Кастельоном» (0:0) дома.

Перед этим коллектив уступил в трех из четырех проведенных игр (две на выезде и одну дома), а также добыл одну викторию, одолев на своей территории «Тенерифе» — 1:0.

Вне родных стен «Сарагоса» в текущем первенстве набрала всего девять баллов из 35, выиграв две игры, трижды сыграв вничью и 11 раз уступив, разница мячей — 11:19.

В первом круге победила «Сарагоса» на своем поле (1:0), а в прошлом сезоне «Фуэнла» в играх с «арагонцами» набрала четыре очка, выиграв 2:1 дома и сыграв 0:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фуэнлабрады» — 2.42, победа «Сарагосы» — 3.26, ничья — 3.06.

Почти половину матчей в этом чемпионате «Фуэнла» завершила вничью. Вполне возможно, что и сейчас поединок с ее участие будет мировым. Наш прогноз и ставка — ничья.