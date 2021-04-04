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    Сможет ли «Атлетико» продолжить свою выездную серию в Примере?

    «Севилья» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбольный матч Примеры 4 апреля 2021 года

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    Диего Симеоне
    4 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» встретит «Атлетико» в рамках поединка 29 тура испанской Примеры. Начало игры в 22:00 по мск. «Севилья» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Апреля 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» занимает уверенную четвертую позицию с 55 очками на счету. Хозяева имеют 10-очковую фору над «Реалом Сосьедад» и находятся всего в 5 очках от третьей позиции.

    «Андалусийцы» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Боруссии» Дортмунд (2:3, 2:2). Теперь подопечные Юлена Лопетеги полностью сосредоточатся на чемпионате, где у них серия из трех матчей без поражений.

    «Севилья» обыграла со счетом 1:0 «Бетис». После этого команда одолела «Эльче» со счетом 2:0. В последней игре коллектив разошелся миром с «Вальядолидом», сыграв с ним 1:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Дома «Севилья» выиграла 4 из 5 последних матчей, проиграв лишь «Барселоне». При этом в остальных четырех случаях хозяева не пропускали.

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает первую позицию имея над «Барселоной» преимущество в четыре очка. Подопечные Диего Симеоне набрали 66 пунктов — 20 побед, 6 ничьих и 2 поражения.

    «Матрасники» тоже вылетели из Лиги чемпионов, проиграв на первой стадии плей-офф «Челси» (0:1, 0:2). Что касается чемпионата, то здесь «Атлетико» не проигрывал в пяти играх подряд.

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    • Гости одолели «Алавес» (1:0), сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и «Реалом» (1:1), а также победили «Атлетик» (2:1).

    В лазарете у «Атлетико» Янник Карраско и Мусса Дембеле. Есть вопросы по участию Жоау Фелиша.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты на этот матч почти равные — за 2.85 букмекеры дают победу «Севильи» и за 2.75 они предлагают поставить на победу «Атлетико». Ничья котируется с коэффициентом 3.10.

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    «Атлетико» можно рассматривать в качестве фаворита. Гости не проигрывали «Севилье» 6 матчей подряд. Также они являются лидерами турнира.

    Учитывая, что на выезде «Матрасники» не уступали в 8 матчах Примеры, можно поставить на исход «Ф2 (0)» с коэффициентом 1.89.

    Четыре из пяти очных встреч между этими командами завершались с двумя забитыми голами. Поставить на тотал меньше 2.5 можно с коэффициентом 1.55.

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