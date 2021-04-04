4 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» встретит «Атлетико» в рамках поединка 29 тура испанской Примеры. Начало игры в 22:00 по мск. «Севилья» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» занимает уверенную четвертую позицию с 55 очками на счету. Хозяева имеют 10-очковую фору над «Реалом Сосьедад» и находятся всего в 5 очках от третьей позиции.

«Андалусийцы» вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Боруссии» Дортмунд (2:3, 2:2). Теперь подопечные Юлена Лопетеги полностью сосредоточатся на чемпионате, где у них серия из трех матчей без поражений.

«Севилья» обыграла со счетом 1:0 «Бетис». После этого команда одолела «Эльче» со счетом 2:0. В последней игре коллектив разошелся миром с «Вальядолидом», сыграв с ним 1:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

Дома «Севилья» выиграла 4 из 5 последних матчей, проиграв лишь «Барселоне». При этом в остальных четырех случаях хозяева не пропускали.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает первую позицию имея над «Барселоной» преимущество в четыре очка. Подопечные Диего Симеоне набрали 66 пунктов — 20 побед, 6 ничьих и 2 поражения.

«Матрасники» тоже вылетели из Лиги чемпионов, проиграв на первой стадии плей-офф «Челси» (0:1, 0:2). Что касается чемпионата, то здесь «Атлетико» не проигрывал в пяти играх подряд.

Гости одолели «Алавес» (1:0), сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и «Реалом» (1:1), а также победили «Атлетик» (2:1).

В лазарете у «Атлетико» Янник Карраско и Мусса Дембеле. Есть вопросы по участию Жоау Фелиша.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на этот матч почти равные — за 2.85 букмекеры дают победу «Севильи» и за 2.75 они предлагают поставить на победу «Атлетико». Ничья котируется с коэффициентом 3.10.

«Атлетико» можно рассматривать в качестве фаворита. Гости не проигрывали «Севилье» 6 матчей подряд. Также они являются лидерами турнира.

Учитывая, что на выезде «Матрасники» не уступали в 8 матчах Примеры, можно поставить на исход «Ф2 (0)» с коэффициентом 1.89.

Четыре из пяти очных встреч между этими командами завершались с двумя забитыми голами. Поставить на тотал меньше 2.5 можно с коэффициентом 1.55.