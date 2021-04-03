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    Справится ли «Торино» с обескровленным «Ювентусом»?

    «Торино» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, матч Серии А, 3 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Ювентус»
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    Криштиану Роналду
    В рамках 29-го тура чемпионата Италии «Торино» сыграет на своем поле с «Ювентусом». Матч пройдет 3 апреля, начало — в 19:00 мск. «Торино» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 19:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.80
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
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    «Торино»

    В конце февраля туринцы одолели на выезде «Кальяри» (1:0), прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию. На матч с «Лацио» «Торино» не поехал из-за вспышки коронавируса.

    Март изнуренные «короной» «Быки» начали с выездного поражения от «Кротоне» (2:4), после чего дома уступили «Интеру» (1:2).

    В последних матчах подопечные Марко Джампаоло дома одолели «Сассуоло» (3:2) и на выезде проиграли «Сампдории» (0:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После 28 туров Серии А «Торино» с 23 очками идет на 17-м месте. Разница мячей 39-50, Андреа Белотти забил 11 голов, еще 5 у Симоне Дзадза.

    «Ювентус»

    В конце февраля «Юве» упустил выездную победу над «Вероной» (1:1), а март начал с домавшнего разгрома «Специи» (3:0).

    Затем в Серии А подопечные Андреа Пирло дома победили «Лацио» (3:1), а в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов справились с «Порту» (3:2), но вылетели из турнира по сумме двух матчей.

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    • В последних встречах «Ювентус» на выезде победил «Кальяри» (3:1), а потом неожиданно проиграл аутсайдеру «Беневенто» (0:1) на своем поле.

    После 28 туров Серии А «Ювентус» с 55 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 54-23, Криштиану Роналду забил 23 гола, еще 7 у Альваро Мораты.

    Календарь и таблица Серии А

    Отметим, что «Юве» понес потери: Буффон дисквалифицирован, у Бонуччи и Демирала коронавирус, а Дибала, Артур и Маккени отстранены за нарушение карантина.

    Прогноз и ставки

    На победу «Торино» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Ювентуса» — 1.54.

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    В первом круге «Ювентус» победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Торино» проиграл со счетом 0:1 дома и 1:4 на выезде.

    Последний раз «Торино» выигрывал в дерби шесть лет назад. Прогнозируем, что «Ювентус» не проиграет, несмотря на кадровые потери.

    Можно ждать результативной встречи. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.64 и «Обе забьют» за 1.74.

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