В рамках 29-го тура чемпионата Италии «Торино» сыграет на своем поле с «Ювентусом». Матч пройдет 3 апреля, начало — в 19:00 мск. «Торино» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

В конце февраля туринцы одолели на выезде «Кальяри» (1:0), прервав восьмиматчевую безвыигрышную серию. На матч с «Лацио» «Торино» не поехал из-за вспышки коронавируса.

Март изнуренные «короной» «Быки» начали с выездного поражения от «Кротоне» (2:4), после чего дома уступили «Интеру» (1:2).

В последних матчах подопечные Марко Джампаоло дома одолели «Сассуоло» (3:2) и на выезде проиграли «Сампдории» (0:1).

Все прогнозы на Серию А

После 28 туров Серии А «Торино» с 23 очками идет на 17-м месте. Разница мячей 39-50, Андреа Белотти забил 11 голов, еще 5 у Симоне Дзадза.

«Ювентус»

В конце февраля «Юве» упустил выездную победу над «Вероной» (1:1), а март начал с домавшнего разгрома «Специи» (3:0).

Затем в Серии А подопечные Андреа Пирло дома победили «Лацио» (3:1), а в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов справились с «Порту» (3:2), но вылетели из турнира по сумме двух матчей.

В последних встречах «Ювентус» на выезде победил «Кальяри» (3:1), а потом неожиданно проиграл аутсайдеру «Беневенто» (0:1) на своем поле.

После 28 туров Серии А «Ювентус» с 55 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 54-23, Криштиану Роналду забил 23 гола, еще 7 у Альваро Мораты.

Календарь и таблица Серии А

Отметим, что «Юве» понес потери: Буффон дисквалифицирован, у Бонуччи и Демирала коронавирус, а Дибала, Артур и Маккени отстранены за нарушение карантина.

Прогноз и ставки

На победу «Торино» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.00, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Ювентуса» — 1.54.

В первом круге «Ювентус» победил со счетом 2:1. В прошлом сезоне «Торино» проиграл со счетом 0:1 дома и 1:4 на выезде.

Последний раз «Торино» выигрывал в дерби шесть лет назад. Прогнозируем, что «Ювентус» не проиграет, несмотря на кадровые потери.

Можно ждать результативной встречи. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.64 и «Обе забьют» за 1.74.