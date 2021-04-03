3 апреля в матче 31 тура французской Лиги 1 «Монако» на стадионе «Луи II» примет «Метц». Игра состоится в 14:00 мск. «Монако» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

После 30 сыгранных матчей в чемпионате Франции «Монако» занимает 4 место, набрав 59 очков. Разрыв в 4 очка от лидера турнира — это очень небольшое отставание и поэтому у «монегасков» есть реальные шансы на титул.

3 марта «Монако» прервал свою длительную беспроигрышную серию, в которой даже была победа над ПСЖ (2:0). Подопечные Нико Ковача уступили «Страсбургу» на выезде (0:1) и отсчет пошел заново.

После этого «Красно-белые» разыграли нулевую ничью с «Лиллем» и потом разгромили «Сент-Этьен» 4:0. На небольшой паузе в чемпионате хозяева выиграли в 1/16 Кубка Франции у «Ниццы» (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

На данный момент в лазарете клуба числятся Софиан Диоп, Пьетро Пеллегри и Желсон Мартинш.

«Метц»

Гости находятся всего в 6 очках от еврокубковой зоны с 42 очками на счету (9 место). Перед этим поединков у них серия из трех матчей без побед — 2 поражения и ничья.

До встречи с «Монако» «Метц» проиграл «Анже» (0:1) и «Ренну» (1:3). Кроме этого, у коллектива была результативная ничья с «Лансом» (2:2).

«Метц», как и «Монако», стал участником 1/8 Кубка Франции. В предыдущей стадии команда разгромила на выезде «Валансьен» со счетом 4:0.

В списке травмированных числятся Опа Нгетте, Ибраима Ниане, Александр Укиджа и Уоррен Чимбембе.

Прогноз и ставка

В этом матче «Монако» — фаворит, победа которого оценивается коэффициентом 1.48. Что касается «Метца», то на его победу букмекеры предлагают коэффициент 7.40. Ничья котируется с коэффициентом 4.50.

В самом начале этого сезона «Монако» победил «Метц» на выезде с минимальным результатом. Хозяева выиграли 3 из 5 матче в Лиге 1, в том числе у ПСЖ, а у «Метца» сейчас началась безвыигрышная серия. При этом гости проигрывали с разницей больше гола лишь в одном из шести матчей. Предлагаем ставку Ф2 (+1.5) за 1.64.

«Монако» пропускал лишь в одном из пяти последних поединков чемпионата. Поставить на то, что «Метц» не забьет, можно с коэффициентом 2.10.