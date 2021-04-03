ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки» Мяч Лиги чемпионовНеожиданные проблемы реформы Лиги чемпионов
  • 23:55
    • СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА до июня 2022 года
  • 22:40
    • Тутберидзе опровергла информацию о возвращении к ней Трусовой
    Все новости спорта

    Сможет ли «Монако» продолжить свою сухую серию?

    «Монако» — «Метц». Прогноз (к. 1.64) и ставки на футбольный матч Лиги 1 3 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Монако Прогнозы на Метц Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Монако» — «Метц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин с партнером по команде
    3 апреля в матче 31 тура французской Лиги 1 «Монако» на стадионе «Луи II» примет «Метц». Игра состоится в 14:00 мск. «Монако» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монако»

    После 30 сыгранных матчей в чемпионате Франции «Монако» занимает 4 место, набрав 59 очков. Разрыв в 4 очка от лидера турнира — это очень небольшое отставание и поэтому у «монегасков» есть реальные шансы на титул.

    3 марта «Монако» прервал свою длительную беспроигрышную серию, в которой даже была победа над ПСЖ (2:0). Подопечные Нико Ковача уступили «Страсбургу» на выезде (0:1) и отсчет пошел заново.

    После этого «Красно-белые» разыграли нулевую ничью с «Лиллем» и потом разгромили «Сент-Этьен» 4:0. На небольшой паузе в чемпионате хозяева выиграли в 1/16 Кубка Франции у «Ниццы» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    На данный момент в лазарете клуба числятся Софиан Диоп, Пьетро Пеллегри и Желсон Мартинш.

    «Метц»

    Гости находятся всего в 6 очках от еврокубковой зоны с 42 очками на счету (9 место). Перед этим поединков у них серия из трех матчей без побед — 2 поражения и ничья.

  • Неожиданные проблемы реформы Лиги чемпионов
  • УЕФА планирует расширить ЛЧ до 36 команд и изменить формат турнира
  • 31/03/2021

    • До встречи с «Монако» «Метц» проиграл «Анже» (0:1) и «Ренну» (1:3). Кроме этого, у коллектива была результативная ничья с «Лансом» (2:2).

    «Метц», как и «Монако», стал участником 1/8 Кубка Франции. В предыдущей стадии команда разгромила на выезде «Валансьен» со счетом 4:0.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В списке травмированных числятся Опа Нгетте, Ибраима Ниане, Александр Укиджа и Уоррен Чимбембе.

    Прогноз и ставка

    В этом матче «Монако» — фаворит, победа которого оценивается коэффициентом 1.48. Что касается «Метца», то на его победу букмекеры предлагают коэффициент 7.40. Ничья котируется с коэффициентом 4.50.

    В самом начале этого сезона «Монако» победил «Метц» на выезде с минимальным результатом. Хозяева выиграли 3 из 5 матче в Лиге 1, в том числе у ПСЖ, а у «Метца» сейчас началась безвыигрышная серия. При этом гости проигрывали с разницей больше гола лишь в одном из шести матчей. Предлагаем ставку Ф2 (+1.5) за 1.64.

    «Монако» пропускал лишь в одном из пяти последних поединков чемпионата. Поставить на то, что «Метц» не забьет, можно с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.71
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Корда — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Чикаго — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Клипперс — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барнсли — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Монако» — «Метц» 03.04.2021 в 14:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.64.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры