«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже вряд ли кто-то сбросит с трона ФНЛ. Команда Игоря Осинькина реально сморится на голову сильнее оппонентов.

В 33 сыгранных матчах самарцы набрали 76 очков, опережая идущий следом «Оренбург» на 6 очков. Но атака «крылышек» — украшение чемпионата (72 гола).

Причем оборона команды Осинькина ошибается крайне редко. В этом плане у самарцев также лучший показатель в ФНЛ, только уже — наряду с традиционно закрытыми нижегородцами.

Прогнозы на ФНЛ

Весной «крылышки» идут без потерь, снимая скальп за скальпом. Вот и на сей раз все идет к тому, что самарцы возьмут дежурные три очка.

«Текстильщик»

«Текстильщик» за выживание уже по факту не борется. К тому же, команда Сергея Павлова способна обескуражить любого оппонента.

Вот только лидер ивановцам — не по плечу. Тем более, атакует «Текстильщик» слабовато — лишь 27 мячей в 33 поединках.

«Текстильщик» берет тренерской выучкой Павлова и относительно надежными тылами. Все-таки 36 пропущенных голов в 33 матчах — не самая ужасная статистика.

Конечно, ивановцы хотят подняться выше нынешнего 14 места. Вот только вряд ли это удастся достичь за счет удачного вояжа в Самару.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.20, на ничью за 6.40, а на «Текстильщик» — за 15.00

Самарцы смотрятся в разы сильнее оппонентов, что подтвердят на деле в очередной раз.

«Текстильщик» способен дать бой любому сопернику, но, вероятно, с лидером ему, все же, не совладать.

Самарцы на голову сильнее команды Павлова, что наглядно продемонстрируют в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -1.75 с коэффициентом 1.66