«Крылья Советов»
«Крылья Советов» уже вряд ли кто-то сбросит с трона ФНЛ. Команда Игоря Осинькина реально сморится на голову сильнее оппонентов.
В 33 сыгранных матчах самарцы набрали 76 очков, опережая идущий следом «Оренбург» на 6 очков. Но атака «крылышек» — украшение чемпионата (72 гола).
Причем оборона команды Осинькина ошибается крайне редко. В этом плане у самарцев также лучший показатель в ФНЛ, только уже — наряду с традиционно закрытыми нижегородцами.
Весной «крылышки» идут без потерь, снимая скальп за скальпом. Вот и на сей раз все идет к тому, что самарцы возьмут дежурные три очка.
«Текстильщик»
«Текстильщик» за выживание уже по факту не борется. К тому же, команда Сергея Павлова способна обескуражить любого оппонента.
Вот только лидер ивановцам — не по плечу. Тем более, атакует «Текстильщик» слабовато — лишь 27 мячей в 33 поединках.
«Текстильщик» берет тренерской выучкой Павлова и относительно надежными тылами. Все-таки 36 пропущенных голов в 33 матчах — не самая ужасная статистика.
Конечно, ивановцы хотят подняться выше нынешнего 14 места. Вот только вряд ли это удастся достичь за счет удачного вояжа в Самару.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.20, на ничью за 6.40, а на «Текстильщик» — за 15.00
Самарцы смотрятся в разы сильнее оппонентов, что подтвердят на деле в очередной раз.
«Текстильщик» способен дать бой любому сопернику, но, вероятно, с лидером ему, все же, не совладать.
Самарцы на голову сильнее команды Павлова, что наглядно продемонстрируют в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -1.75 с коэффициентом 1.66