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    «Крылышки» сметут старательных ивановцев?

    «Крылья Советов» — «Текстильщик». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, ФНЛ, 3 апреля 2021 года

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    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 34-го тура чемпионата России. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 14:00 мск. «Крылья Советов» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.17
  • X
  • 6.90
  • 2
  • 19.00
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» уже вряд ли кто-то сбросит с трона ФНЛ. Команда Игоря Осинькина реально сморится на голову сильнее оппонентов.

    В 33 сыгранных матчах самарцы набрали 76 очков, опережая идущий следом «Оренбург» на 6 очков. Но атака «крылышек» — украшение чемпионата (72 гола).

    Причем оборона команды Осинькина ошибается крайне редко. В этом плане у самарцев также лучший показатель в ФНЛ, только уже — наряду с традиционно закрытыми нижегородцами.

    Прогнозы на ФНЛ

    Весной «крылышки» идут без потерь, снимая скальп за скальпом. Вот и на сей раз все идет к тому, что самарцы возьмут дежурные три очка.

    «Текстильщик»

    «Текстильщик» за выживание уже по факту не борется. К тому же, команда Сергея Павлова способна обескуражить любого оппонента.

    Вот только лидер ивановцам — не по плечу. Тем более, атакует «Текстильщик» слабовато — лишь 27 мячей в 33 поединках.

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    • «Текстильщик» берет тренерской выучкой Павлова и относительно надежными тылами. Все-таки 36 пропущенных голов в 33 матчах — не самая ужасная статистика.

    Конечно, ивановцы хотят подняться выше нынешнего 14 места. Вот только вряд ли это удастся достичь за счет удачного вояжа в Самару.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Крылья Советов» за 1.20, на ничью за 6.40, а на «Текстильщик» — за 15.00

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    Самарцы смотрятся в разы сильнее оппонентов, что подтвердят на деле в очередной раз.

    «Текстильщик» способен дать бой любому сопернику, но, вероятно, с лидером ему, все же, не совладать.

    Самарцы на голову сильнее команды Павлова, что наглядно продемонстрируют в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Фора «Крыльев Советов» -1.75 с коэффициентом 1.66

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