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    «Арсенал» усугубит положение «Ливерпуля»?

    «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 3.34) на чемпионат Англии по футболу 3 апреля 2021 года

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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 апреля в Лондоне, начало — в 22:00 мск. «Арсенал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Апреля 2021 года
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    «Арсенал»

    «Арсенал» за девять туров до завершения чемпионата Англии находится в таблице на девятом месте. «Канониры» уже точно не претендуют на путевку в Лигу чемпионов, но все еще могут рассчитывать на попадание в Лигу Европы.

    Перед двухнедельной паузой «Арсенал» кое-как вышел в четвертьфинал текущего розыгрыша Лиги Европы. Команда Микеля Артеты уступила «Олимпиакосу» на своем поле 0:1, но по сумме двух матчей оказалась чуть-чуть лучше.

    Сразу после этого «Арсенал» провел невероятный матч с «Вест Хэмом». Уступая по ходу встречи со счетом 0:3, «канониры» смогли отыграться — ничья 3:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    На данный момент беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ составляет четыре матча — ничьи с «Бернли» и «Вест Хэмом», а также победы над «Лестером» и «Тоттенхэмом».

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» на данный момент можно назвать главным разочарованием английского сезона. В какой-то момент стало ясно, что «мерсисайдцы» выпали из чемпионской гонки, а с недавних пор уже ни у кого нет сомнений, что они, скорее всего, финишируют за пределами топ-4.

    «Ливерпуль» находится на седьмом месте, а отставание от идущего четвертым «Челси» составляет пять очков. Не так уж и много, но проблема в том, что конкуренты теряют очки не так часто, как команда Юргена Клоппа.

    В последних восьми турах у «Ливерпуля» шесть поражений. Катастрофические цифры для действующего чемпиона.

    В предыдущем туре «Ливерпуль» с трудом выиграл у «Вулверхэмптона», но перед этим были ужасные матчи с «Челси» и «Фулхэмом».

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 3.34, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Ливерпуля» — за 2.27.

    Надо признать, что в АПЛ «Ливерпуль» выглядит обреченным. Травмы, личные проблемы и не только — в этом сезоне абсолютно все было против команды Клоппа.

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    Очевидно, что теперь «Ливерпулю» надо сконцентрироваться на Лиге чемпионов. Успех в главном турнире Европы остается единственным шансом спасти этот катастрофический сезон. К слову, впереди у «Ливерпуля» первая встреча с мадридским «Реалом».

    «Арсенал» же заметно прибавил, если сравнивать с первой половиной сезона. А лучшим подтверждением являются недавние матчи против «Лестера» и «Тоттенхэма».

    Ставка — победа «Арсенала» за 3.34.

    И еще один неплохой вариант — ставка на тотал «Арсенала» больше 1,5 за 2.59. У «Ливерпуля» по-прежнему огромные проблемы в обороне.

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