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    На этот раз эстонцы забить не смогут

    Швеция — Эстония. Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, товарищеский матч, 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Эстония
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    Александр Исак
    31 марта в Стокгольме на «Френдс Арене» сборная Швеции примет команду Эстонии в товарищеском матче. Поединок начнется в 18:45 по мск. Швеция — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 31 Марта 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 18:45 Эстония Эстония
  • Таллин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.10
  • 2
  • 15.00
  • Ставка!
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    Швеция

    Обе поединка отборочного цикла к ЧМ-2022 сборная Швеции выиграла. Сперва она на своем поле не без труда одолела Грузию (1:0), а следом разгромила в гостях 3:0 Косово.

    До этого «тре крунур» в предыдущих восьми играх во всех проведенных турнирах шесть раз были повержены и дважды выиграли. Одна из викторий состоялась в ЛН, которая стала единственным положительным результатом в том турнире и не спасла их от вылета в Лигиу Б.

    Четыре из шесть поражений у шведов были в этот период без забитых мячей, где ее соперниками были Франция, Португалия и Дания.

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    Отметим, что в данный момент у «желто-голубых» 14-матчевая безничейная серия. Последний раз они делили очки еще в отборе к Евро-2020, сыграв тогда 1:1 дома с Испанией.

    Эстония

    Национальная команда Эстонии стартовала в отборе к ЧМ-2022 с двух поражений подряд. Начала она с домашнего крупного фиаско от Чехии 2:6, а затем уступила 2:4 в гостях Белоруссии.

    Таким образом, «синие футболки» продлили свою безвыигрышную серию до 19 встреч подряд. Последний раз они побеждали в марте 2019 года, обыграв тогда в товарняке 1:0 Гибралтар.

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    • После того эстонцы всего лишь четыре раза сыграли в ничью, а в остальных 15 поединках они низменно проигрывали, и в половине случаев «всухую».

    Между собой эти сборные провели семь встреч, в которых пять раз выиграли шведы и дважды были мировые, состоявшиеся в минувших двух очных играх (по 1:1). Последний их поединок датирован январем 2018 года.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.15.

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    На викторию Эстонии дают — 25.00, ничья оценена — в 10.00.

    Прогнозируем, что подвиги с забитыми мячами у эстонцев закончатся, и на этот раз они проиграют «всухую». Наш прогноз и ставка — Швеция победит и не пропустит.

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