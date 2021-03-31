31 марта в Стокгольме на «Френдс Арене» сборная Швеции примет команду Эстонии в товарищеском матче. Поединок начнется в 18:45 по мск. Швеция — Эстония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Обе поединка отборочного цикла к ЧМ-2022 сборная Швеции выиграла. Сперва она на своем поле не без труда одолела Грузию (1:0), а следом разгромила в гостях 3:0 Косово.

До этого «тре крунур» в предыдущих восьми играх во всех проведенных турнирах шесть раз были повержены и дважды выиграли. Одна из викторий состоялась в ЛН, которая стала единственным положительным результатом в том турнире и не спасла их от вылета в Лигиу Б.

Четыре из шесть поражений у шведов были в этот период без забитых мячей, где ее соперниками были Франция, Португалия и Дания.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Отметим, что в данный момент у «желто-голубых» 14-матчевая безничейная серия. Последний раз они делили очки еще в отборе к Евро-2020, сыграв тогда 1:1 дома с Испанией.

Эстония

Национальная команда Эстонии стартовала в отборе к ЧМ-2022 с двух поражений подряд. Начала она с домашнего крупного фиаско от Чехии 2:6, а затем уступила 2:4 в гостях Белоруссии.

Таким образом, «синие футболки» продлили свою безвыигрышную серию до 19 встреч подряд. Последний раз они побеждали в марте 2019 года, обыграв тогда в товарняке 1:0 Гибралтар.

После того эстонцы всего лишь четыре раза сыграли в ничью, а в остальных 15 поединках они низменно проигрывали, и в половине случаев «всухую».

Между собой эти сборные провели семь встреч, в которых пять раз выиграли шведы и дважды были мировые, состоявшиеся в минувших двух очных играх (по 1:1). Последний их поединок датирован январем 2018 года.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.15.

На викторию Эстонии дают — 25.00, ничья оценена — в 10.00.

Прогнозируем, что подвиги с забитыми мячами у эстонцев закончатся, и на этот раз они проиграют «всухую». Наш прогноз и ставка — Швеция победит и не пропустит.