«Львов» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. «Львов» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Львов»

«Львов» проводит крайне слабый сезон. Да и кто, если честно, ожидал от «муниципалов» чего-то более весомого?!

В своем последнем матче команда вновь не проявила своих лучших качеств. Более того, «Львов» на выезде был просто сметен атаками «Зари» (4:0).

Нынешняя проигрышная серия составляет уже три матча подряд. Видимо, она продлится, ведь действующему чемпиону «Львов» вряд ли реально найдет что противопоставить.

Все прогнозы на футбол

В пяти последних поединках с дончанами баланс явно не в пользу львовского клуба. Все завершились поражениями, причем в четырех случаях — крупными.

«Шахтер» Донецк

Минувший тур УПЛ для «горняков» был во многом определяющим. Потеряй команда Луиша Каштру очки в матче с «Десной» — чемпионская интрига могла приказать долго жить.

Не случилось. «Шахтер» Д буквально разнес вдребезги оборонительные порядки черниговцев (4:0), однако отставание от «Динамо» в 4 пункта сохранилось.

Наверняка без ротации не обойдется, тем паче, «Шахтер» Д явно поставит на чемпионат. Вылет из Лиги Европы от «Ромы» сенсацией не стал, а реалии в донецком клубе оценивать умеют трезво.

Вероятнее всего, «горняки» вновь поглумятся над аутсайдером. Вопрос состоит только в том, сколько именно мячей отгрузит бразильская линия атаки «Шахтера» в ворота несчастного оппонента.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.17, на ничью за 7.60, а на «Львов» — за 16.00

Львовяне, хоть и борются за выживание, в этом матче явно выглядят потенциальной жертвой.

«Горняки» максимально настроены догнать «Динамо», и явно не допустят потери очков во встрече с аутсайдером.

Дончане на две головы сильнее хозяев, что наглядно продемонстрируют в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66