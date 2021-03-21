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    «Горняки» забьют, сколько захотят

    «Львов» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, УПЛ, 21 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Шахтер» Донецк
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    Марлос
    «Львов» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. «Львов» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Львов»

    «Львов» проводит крайне слабый сезон. Да и кто, если честно, ожидал от «муниципалов» чего-то более весомого?!

    В своем последнем матче команда вновь не проявила своих лучших качеств. Более того, «Львов» на выезде был просто сметен атаками «Зари» (4:0).

    Нынешняя проигрышная серия составляет уже три матча подряд. Видимо, она продлится, ведь действующему чемпиону «Львов» вряд ли реально найдет что противопоставить.

    Все прогнозы на футбол

    В пяти последних поединках с дончанами баланс явно не в пользу львовского клуба. Все завершились поражениями, причем в четырех случаях — крупными.

    «Шахтер» Донецк

    Минувший тур УПЛ для «горняков» был во многом определяющим. Потеряй команда Луиша Каштру очки в матче с «Десной» — чемпионская интрига могла приказать долго жить.

    Не случилось. «Шахтер» Д буквально разнес вдребезги оборонительные порядки черниговцев (4:0), однако отставание от «Динамо» в 4 пункта сохранилось.

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    • Наверняка без ротации не обойдется, тем паче, «Шахтер» Д явно поставит на чемпионат. Вылет из Лиги Европы от «Ромы» сенсацией не стал, а реалии в донецком клубе оценивать умеют трезво.

    Вероятнее всего, «горняки» вновь поглумятся над аутсайдером. Вопрос состоит только в том, сколько именно мячей отгрузит бразильская линия атаки «Шахтера» в ворота несчастного оппонента.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.17, на ничью за 7.60, а на «Львов» — за 16.00

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    Львовяне, хоть и борются за выживание, в этом матче явно выглядят потенциальной жертвой.

    «Горняки» максимально настроены догнать «Динамо», и явно не допустят потери очков во встрече с аутсайдером.

    Дончане на две головы сильнее хозяев, что наглядно продемонстрируют в этой встрече. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.66

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