20 марта на «Везерштадионе» «Вердер» будет принимать «Вольфсбург» в матче 26 тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 17:30 мск. «Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вердер»

«Вердер» потерпел неудачу в матче «Баварией» (1:3) и прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию. Ее «Музыканты» начали с победы над «Айнтрахтом» (2:1), а продолжили ничьей с «Кельном» (1:1) и победой над «Арминией» (2:0).

Дома «Вердер» выступает хуже, поскольку меньше побеждает. За 12 туров у клуба только 3 победы. Тем не менее в родных стенах команда проиграла только раз за 5 последних выступлений.

В турнирной таблице бременский коллектив занимает 12 место (30) очков. За сезон он набрал 7 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

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Травмированы у «Вердера» Михаэль Цеттерер и Лука Плогманн.

«Вольфсбург»

Команда очень достойно проводит этот сезон и сейчас находится в тройке лидеров турнирной таблицы. Имея 48 очков, «Волки» оторвались от «Айнтрахта» на 4 пункта, а от «Лейпцига» они отстают на 6 очков.

«Вольфсбург» в прошлом туре не оставил мокрого места от «Шальке», разгромив «Кобальтовых» со счетом 5:0. Этим команда отыгралась за два предыдущих результата — 0:2 от «Лейпцига» и 1:2 от «Хоффенхайма» (Кубок).

«Вольфсбург» входит в пятерку лучших выездных команд турнира. На выезде «Зелено-белые» выиграли 4 из 5 последних поединков.

В лазарете у гостей числится Ренато Штеффе, а Пауло Отавио дисквалифицирован.

Прогноз и ставка

Хозяева стадионе в этом матче будут играть роль андердога — 4.30 и 1.90 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.65.

Прошлый матч между этими командами собрал приличный рекорд. К концу встречи счет был хоккейным 5:3 в пользу «Волков». Это была вторая победа подряд в серии для гостей.

«Вольфсбург» занимает высокую позицию непросто так. Он мало пропускает и побеждает почти в половине случаев. На победу «Вольфсбурга» можно поставить с коэффициентом 1.90.