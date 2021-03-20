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    «Вольфсбург» наберет три очка?

    «Вердер» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Бундеслиги 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вердер» — «Вольфсбург»
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    Ваут Вегхорст
    20 марта на «Везерштадионе» «Вердер» будет принимать «Вольфсбург» в матче 26 тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 17:30 мск. «Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Марта 2021 года
    Вердер
  • Бремен
    •  Вердер 17:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Вердер»

    «Вердер» потерпел неудачу в матче «Баварией» (1:3) и прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию. Ее «Музыканты» начали с победы над «Айнтрахтом» (2:1), а продолжили ничьей с «Кельном» (1:1) и победой над «Арминией» (2:0).

    Дома «Вердер» выступает хуже, поскольку меньше побеждает. За 12 туров у клуба только 3 победы. Тем не менее в родных стенах команда проиграла только раз за 5 последних выступлений.

    В турнирной таблице бременский коллектив занимает 12 место (30) очков. За сезон он набрал 7 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

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    Травмированы у «Вердера» Михаэль Цеттерер и Лука Плогманн.

    «Вольфсбург»

    Команда очень достойно проводит этот сезон и сейчас находится в тройке лидеров турнирной таблицы. Имея 48 очков, «Волки» оторвались от «Айнтрахта» на 4 пункта, а от «Лейпцига» они отстают на 6 очков.

    «Вольфсбург» в прошлом туре не оставил мокрого места от «Шальке», разгромив «Кобальтовых» со счетом 5:0. Этим команда отыгралась за два предыдущих результата — 0:2 от «Лейпцига» и 1:2 от «Хоффенхайма» (Кубок).

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    • «Вольфсбург» входит в пятерку лучших выездных команд турнира. На выезде «Зелено-белые» выиграли 4 из 5 последних поединков.

    В лазарете у гостей числится Ренато Штеффе, а Пауло Отавио дисквалифицирован.

    Прогноз и ставка

    Хозяева стадионе в этом матче будут играть роль андердога — 4.30 и 1.90 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.65.

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    Прошлый матч между этими командами собрал приличный рекорд. К концу встречи счет был хоккейным 5:3 в пользу «Волков». Это была вторая победа подряд в серии для гостей.

    «Вольфсбург» занимает высокую позицию непросто так. Он мало пропускает и побеждает почти в половине случаев. На победу «Вольфсбурга» можно поставить с коэффициентом 1.90.

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