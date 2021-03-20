«Вердер»
«Вердер» потерпел неудачу в матче «Баварией» (1:3) и прервал свою 3-матчевую беспроигрышную серию. Ее «Музыканты» начали с победы над «Айнтрахтом» (2:1), а продолжили ничьей с «Кельном» (1:1) и победой над «Арминией» (2:0).
Дома «Вердер» выступает хуже, поскольку меньше побеждает. За 12 туров у клуба только 3 победы. Тем не менее в родных стенах команда проиграла только раз за 5 последних выступлений.
В турнирной таблице бременский коллектив занимает 12 место (30) очков. За сезон он набрал 7 побед, 9 ничьих и 9 поражений.
Травмированы у «Вердера» Михаэль Цеттерер и Лука Плогманн.
«Вольфсбург»
Команда очень достойно проводит этот сезон и сейчас находится в тройке лидеров турнирной таблицы. Имея 48 очков, «Волки» оторвались от «Айнтрахта» на 4 пункта, а от «Лейпцига» они отстают на 6 очков.
«Вольфсбург» в прошлом туре не оставил мокрого места от «Шальке», разгромив «Кобальтовых» со счетом 5:0. Этим команда отыгралась за два предыдущих результата — 0:2 от «Лейпцига» и 1:2 от «Хоффенхайма» (Кубок).
«Вольфсбург» входит в пятерку лучших выездных команд турнира. На выезде «Зелено-белые» выиграли 4 из 5 последних поединков.
В лазарете у гостей числится Ренато Штеффе, а Пауло Отавио дисквалифицирован.
Прогноз и ставка
Хозяева стадионе в этом матче будут играть роль андердога — 4.30 и 1.90 соответственно. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 3.65.
Прошлый матч между этими командами собрал приличный рекорд. К концу встречи счет был хоккейным 5:3 в пользу «Волков». Это была вторая победа подряд в серии для гостей.
«Вольфсбург» занимает высокую позицию непросто так. Он мало пропускает и побеждает почти в половине случаев. На победу «Вольфсбурга» можно поставить с коэффициентом 1.90.