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    Продолжит ли «Норвич» свою победную серию?

    «Норвич» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионшип, 20 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Блэкберн»
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    «Норвич» лидирует в Чемпионшипе
    «Норвич» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. «Норвич» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Норвич»

    «Норвич» в минувшем туре Чемпионшип добыл очередную победу. На выезде лидер одолел «Ноттингем Форест» (2:0).

    «Канарейки» выиграли девять предыдущих поединков второго английского дивизиона, которая началась 13 февраля.

    Закономерно, что команда занимает лидирует с 82 очками в активе. У «Сити» лучшая оборона в чемпионате наряду с «Уотфордом» и вторая лучшая атака вместе с «Борнмутом».

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    Коллектив оторвался от того же «Уотфорда», которая занимает второе место, уже на 10 очков, тогда как от зоны плей-офф его отделяют 13 баллов, поэтому велика вероятность снова увидеть клуб в АПЛ.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» в минувшем туре Чемпионшип не смог победить. Дома «Бродягам» не удалось переиграть «Бристоль Сити» (0:0).

    Ланкаширцы одержали одну победу в 11 предыдущих поединках. При этом только в трех турах им удалось сыграть вничью, а в семи играх были поражения.

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  • 15/03/2021

    • «Бродяги» в нынешнем сезоне уже ни на что существенное не претендуют. И за плей-офф побороться вряд ли выйдет, но и вылет команде, скорее всего, не грозит.

    Сейчас команда занимает 15 место в турнирной таблице с 45 очками в активе. Правда, атака «Блэкберна» смотрится достаточно грозно, в 37 матчах забив 49 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех гостей оценивается в 6,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Норвич» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,20.

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