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    «Челси» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.69) на футбол, Лига чемпионов, 17 марта 2021 года

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    Маркос Льоренте
    17 марта состоится ответная встреча между «Челси» и «Атлетико» в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Команды встретятся на «Стэмфорд Бридж». Мяч будет введен в игру в 23:00 по мск. Результат первой игры 1:0 в пользу «Челси». «Челси» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Марта 2021 года
    Челси
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.30
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    «Челси»

    Беспроигрышная серия «Челси» при Тухеле достигла отметки в 12 матчей. За этот отрезок команда выиграла 8 раз и 4 раза сыграла вничью.

    Игры с участием «Аристократов» регулярно заканчиваются с малым количеством голов. Не стал исключением и их последний поединок. В 28 туре АПЛ «Синие» сыграли по нулям с «Лидсом». Перед этим они выиграли 1:0 у «Ливерпуля» и 2:0 у «Эвертона».

    В 8 матчах с участием «Челси» подряд забивалось не больше двух мячей. При этом сами «Пенсионеры» не пропускают с первой встречи с «Атлетико» (1:0), а это уже 5 поединков.

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    В лазарете у хозяев Мэйсон Маунт, Жоржиньо, Тиаго Силва и Тэмми Абрахам.

    «Атлетико»

    «Атлетико» тоже достаточно мало пропускает. За 5 последних игр команда Симеоне допустила лишь 3 взятия ворот. «Матрасники» пропустили от «Челси», «Атлетика» (2:1) и «Реала» (1:1).

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    • Помимо тех результатов «Атлетико» добыл победу над «Вильярреалом» (2:0), а также сыграл вничью с «Хетафе» (0:0).

    Испанцы имеют 6-матчевую беспроигрышную серию в рамках гостевых выступлений. В четырех случаях подопечные Симеоне праздновали победу.

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    Что касается ЛЧ, то поражение от «Челси» стало для команды лишь вторым за семь выступлений в этом розыгрыше.

    Прогноз на «Челси» — «Атлетико»

    Это будет близкий поединок. Результат прошлого матча тому доказательство. Котировки отличаются незначительно — 2.25 на победу «Челси», 3.30 на ничью и 3.45 на победу «Атлетико». На проход предлагают 1.23 и 4.40 соответственно.

    В прошлом матче лишь магия Оливье Жиру помогла «Челси» выиграть. В этот раз «Атлетико» может и не уступить, учитывая, что травмированы Маунт и Жиру — дирижеры «Аристократов». Давайте заиграем ставку «Х2» за 1.69.

    «Атлетико» нужно забивать, но от этого футбол открытым не станет. Это не про нынешних «Атлетико» и «Челси». Исходя из результата первой игры, предлагаем поставить на ничью в первом тайме за 2.08.

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