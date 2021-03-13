«Карабах» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 20-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 13 марта, начало — в 16:00 мск. «Карабах» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» в нынешнем сезоне — не явный фаворит чемпионата Азербайджана. В текущих реалиях свой титул команде придется отстаивать в борьбе с «Нефтчи».

«Карабах» как всегда результативно атакует, забив 44 мяча в 19 матчах. При этом оборона действует весьма надежно, о чем свидетельствует показатель в виде 13 пропущенных мячей.

В предыдущем своем матче «Карабах» победил. На выезде была взята на абордаж ершистая «Зиря» (0:2).

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Поединки с «Сабахом» для команды складываются довольно удачно. В последних пяти матчах «Карабах» выиграл четыре раза при одной ничьей.

«Сабах»

«Сабах» борется за сохранение прописки в элите. Однако, на данный момент команда занимает последнее 8 место с 16 очками в активе, уступая «Кешле» по дополнительным показателям.

В минувшем туре команда дома разжилась одним зачетным баллом. Дома бакинцы подписали мировое соглашение с «Сумгаитом» (1:1).

Притом, что «Сабах» откровенно мало забивает (19 голов), оборона команды также действует неуверенно. Бакинцы пропустили уже 27 раз в 19 встречах.

В предыдущем поединке с действующим чемпионом «Сабах» выступил вполне достойно. Да, команда дома уступила «Карабаху» (1:2), но вполне могла бы рассчитывать на ничейный исход.

«Карабах» — «Сабах». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.35, на ничью за 4.50, а на «Сабах» — за 8.60

Хозяева не имеют морального права терять очки в матче с аутсайдером, да и класс у «Карабаха» повыше.

Бакинцы бьются за выживание, к тому же не так давно дали бой действующему чемпиону.

«Карабах» сражается за чемпионство, стало быть, будет агрессивно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.70