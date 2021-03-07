В воскресенье, 7 марта, в 28-м туре испанской Сегунды «Жирона» на своем стадионе «Монтивилли» сыграет с «Альмерией». Поединок начнется в 23:00 по мск. «Жирона» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

Каталонский коллектив после 27 туров находится на девятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своей копилке 38 баллов и отстает от зоны плей-офф (шестая строка) на четыре пункта.

В своей последней проведенной встрече «Жирона» на выезде расписала мировую с «Фуэнлабрадой» (1:1), тем самым продлив свою беспроигрышную серию до трех матчей.

Еще в этот период она дома справилась с «Кастельоном» (2:1) и сыграла результативную ничью с «Мирандесом» (3:3) на его арене. Перед этим было три фиаско подряд, где два пришлись на чемпионат.

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У «Жироны» только 13 домашняя статистика в дивизионе. В 13 матчах было одержано шесть побед при трех мировых исходах и четыре поражения, забито десять мячей, а пропущено восемь.

«Альмерия»

«Альмерия» с 52 очками идет на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, уступая второй позиции два балла при игре в запасе.

В минувшем туре первенства андалузцы на своем поле разгромили «Луго» со счетом 4:1, а перед этим на выезде уступили своим конкурентам по турнирке — «Леганесу» (1:2) и «Мальорке» (0:2).

Этими неудачами они прервали свою беспроигрышную серию из пяти матчей, три из которых они выиграли и дважды сыграли вничью, неизменно пропуская в каждой из этих встреч.

На выезде «Альмерия» набрала 22 очка из 52, выиграв в текущем первенстве семь раз при одной ничьей и пяти фиаско, разница забитых и пропущенных — 15:14.

В первом круге эти команды между собой сыграли 0:0, а в прошлом сезоне в трех из четырех встреч победила «Жирона» и раз выиграла «Альмерия».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Альмерии» предлагают — 2.75.

На викторию «Жироны» дают — 2.90, ничья оценена — в 2.95.

Так как домашние матчи каталонцы проводят крайне нерезультативно, то и от данной игры много голов ждать не приходится. Ставим в этом матче на ТМ 2,5.