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    Поднимется ли «Монако» в топ-3?

    «Страсбург» — «Монако». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Монако»
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    «Монако» занимает 4-е место
    В среду, 3 марта, «Страсбург» на своем поле примет «Монако» в рамках 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мено», начнется в 23:00 по московскому времени. «Страсбург» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 23:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.85
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  • Ставка!
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    «Страсбург»

    «Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 30 набранными очками.

    На счету «Бегунов» восемь побед, шесть ничьих и 13 поражений в 27 сыгранных турах.

    В феврале команда Тьерри Лоре выиграла у «Метца» (2:1), поделила очки с «Брестом» (2:2), «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1), а также уступила «Лиону» (0:3).

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    Отрыв в зоны вылета у команды составляет шесть очков, тогда как от 18-го места, которое требует провести стыковые матчи за право играть в элите — пять.

    «Монако»

    «Монако» не проигрывает с 16 декабря — серия команды без поражений насчитывает 12 матчей, из них 10 — победные.

    Ранее монегаски обыграли «Ним» со счетом 4:3, «Гренобль» с результатом 1:0 и сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).

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    • В предыдущих турах княжеский клуб доказал, что его хорошая форма — следствие растущего класса команды, ведь ей удалось победить на выезде ПСЖ (2:0) и дома «Брест» (2:0).

    В таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место. У коллектива в активе 55 очков, от лидирующего «Лилля» они отстают на четыре балла.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.

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