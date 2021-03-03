В среду, 3 марта, «Страсбург» на своем поле примет «Монако» в рамках 28-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мено», начнется в 23:00 по московскому времени. «Страсбург» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбург»

«Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 30 набранными очками.

На счету «Бегунов» восемь побед, шесть ничьих и 13 поражений в 27 сыгранных турах.

В феврале команда Тьерри Лоре выиграла у «Метца» (2:1), поделила очки с «Брестом» (2:2), «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1), а также уступила «Лиону» (0:3).

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Отрыв в зоны вылета у команды составляет шесть очков, тогда как от 18-го места, которое требует провести стыковые матчи за право играть в элите — пять.

«Монако»

«Монако» не проигрывает с 16 декабря — серия команды без поражений насчитывает 12 матчей, из них 10 — победные.

Ранее монегаски обыграли «Ним» со счетом 4:3, «Гренобль» с результатом 1:0 и сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).

В предыдущих турах княжеский клуб доказал, что его хорошая форма — следствие растущего класса команды, ведь ей удалось победить на выезде ПСЖ (2:0) и дома «Брест» (2:0).

В таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место. У коллектива в активе 55 очков, от лидирующего «Лилля» они отстают на четыре балла.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.