«Страсбург»
«Страсбург» занимает 15-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 30 набранными очками.
На счету «Бегунов» восемь побед, шесть ничьих и 13 поражений в 27 сыгранных турах.
В феврале команда Тьерри Лоре выиграла у «Метца» (2:1), поделила очки с «Брестом» (2:2), «Анже» (0:0) и «Лиллем» (1:1), а также уступила «Лиону» (0:3).
Отрыв в зоны вылета у команды составляет шесть очков, тогда как от 18-го места, которое требует провести стыковые матчи за право играть в элите — пять.
«Монако»
«Монако» не проигрывает с 16 декабря — серия команды без поражений насчитывает 12 матчей, из них 10 — победные.
Ранее монегаски обыграли «Ним» со счетом 4:3, «Гренобль» с результатом 1:0 и сыграли вничью с «Лорьяном» (2:2).
В предыдущих турах княжеский клуб доказал, что его хорошая форма — следствие растущего класса команды, ведь ей удалось победить на выезде ПСЖ (2:0) и дома «Брест» (2:0).
В таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место. У коллектива в активе 55 очков, от лидирующего «Лилля» они отстают на четыре балла.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.
Успех хозяев поля оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,20.