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    Выйдет ли «Вердер» в полуфинал Кубка Германии?

    «Ян» — «Вердер». Прогноз, ставка (к. 2.00) на матч Кубка Германии по футболу 2 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ян» — «Вердер»
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    «Вердер» пока не пропускает в Кубке Германии
    «Ян» Регенсбург будет принимать «Вердер» в матче 1/4 финала Кубка Германии. Встреча пройдет на «Янштадион» 2 марта 2021 года. Начало — в 20:30 мск. «Ян» — «Вердер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 02 Марта 2021 года
    Ян
  • Регенсбург
    •  Ян 20:30 Вердер Вердер
  • Бремен
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.50
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.10
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    «Ян» Регенсбург

    «Ян Регенсбург» этот сезон проводит во Второй Бундеслиге, где по итогам 23 туров идет на 11 месте, на восемь очков оторвавшись от опасной зоны.

    В этом кубковом турнире клуб прошел «Кайзерслаутерн» и «Вехен Висбаден», выиграв обе игры на выезде по итогам послематчевых пенальти.

    В 1/8 финала коллектив выбил из борьбы представителя элитного дивизиона «Кельн» (2:2), который был повержен в серии пенальти.

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    В предыдущих четырех поединках баварцы одержали одну победу, но при этом и проиграли в одном матче. В остальных двух встречах зафиксированы ничьи.

    «Вердер»

    «Вердер» в нынешнем сезоне традиционно как для последних 10 лет с лишним ни на что не претендует. Сейчас команда занимает 12 место, имея в своем активе 26 очков.

    Команда атакует не особо результативно, забив 26 голов в 22 матчах. При этом оборона бременцев действует отнюдь не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 32 пропущенных мячей.

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  • 22/02/2021

    • В позапрошлом матче они крупно проиграли на выезде «Хоффенхайму» (0:4). Но в предыдущем туре им сенсационно удалось победить третью команду лиги «Айнтрахт» (2:1) дома.

    На пути к четвертьфиналу коллектив прошел «Карл Цайсс» (2:0) и «Ганновер» (3:0) в гостях, а также «Гройтер Фюрт» (2:0) на выезде.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,04.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья в основное время — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Вердер» забьет больше 1,5 голов за 2,00.

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