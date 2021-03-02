«Ян» Регенсбург
«Ян Регенсбург» этот сезон проводит во Второй Бундеслиге, где по итогам 23 туров идет на 11 месте, на восемь очков оторвавшись от опасной зоны.
В этом кубковом турнире клуб прошел «Кайзерслаутерн» и «Вехен Висбаден», выиграв обе игры на выезде по итогам послематчевых пенальти.
В 1/8 финала коллектив выбил из борьбы представителя элитного дивизиона «Кельн» (2:2), который был повержен в серии пенальти.
В предыдущих четырех поединках баварцы одержали одну победу, но при этом и проиграли в одном матче. В остальных двух встречах зафиксированы ничьи.
«Вердер»
«Вердер» в нынешнем сезоне традиционно как для последних 10 лет с лишним ни на что не претендует. Сейчас команда занимает 12 место, имея в своем активе 26 очков.
Команда атакует не особо результативно, забив 26 голов в 22 матчах. При этом оборона бременцев действует отнюдь не идеально, о чем свидетельствует показатель в виде 32 пропущенных мячей.
В позапрошлом матче они крупно проиграли на выезде «Хоффенхайму» (0:4). Но в предыдущем туре им сенсационно удалось победить третью команду лиги «Айнтрахт» (2:1) дома.
На пути к четвертьфиналу коллектив прошел «Карл Цайсс» (2:0) и «Ганновер» (3:0) в гостях, а также «Гройтер Фюрт» (2:0) на выезде.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,04.
Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья в основное время — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Вердер» забьет больше 1,5 голов за 2,00.