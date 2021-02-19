19 февраля в рамках 16-го тура чемпионата Азербайджана по футболу «Сумгаит» на своем поле сыграет с «Карабахом». Игра начнется в 17:00 по мск. «Сумгаит» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сумгаит»

По итогам 15 сыгранных туров «Сумгаит» разместился на четвертом месте в турнирной таблице азербайджанского чемпионата. У команды на счету 22 очка и отставание от третьей позиции составляет два балла.

За всю турнирную дистанцию «фиолетовые» одержали шесть викторий, пять раз проиграли и четырежды делили очки с оппонентами, забито и пропущено по 20 мячей.

Коллектив из одноименного города вышел победителем из своих последних двух встреч первенства, одолев в них на выезде «Кешлю» (1:0) из зоны вылета и дома «Сабаил» (3:0), находящийся тоже в опасной зоне.

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Между этими поединкам «Сумгаит» успешно преодолел 1/4 финала Кубка страны, выбив из турнира «Сабаил» только из-за правила выездного гола, проиграв в родных стенах 0:1 и победив в гостях 2:1.

«Карабах»

Проиграв в минувшем туре первенства дома «Нефтчи» со счетом 1:2, «Карабах» лишился первенства в чемпионате и прервал свою 5-матчевую победную серию во всех турнирах.

Сейчас «скакуны» с 29 очками разместились на второй строке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая от лидирующих «нефтяников» всего лишь на один балл.

В победной серии дружина Гурбана Гурбанова одержала три победы в чемпионате страны и два раза обыграла «Габалу» (3:0 и 3:1) на стадии четвертьфинала Кубка страны.

В текущем сезоне эти клубы провели два матча, в которых «Карабах» выиграл у «Сумгаита» дома (6:1) и сыграл в гостях вничью (2:2). В прошлом сезоне «скакуны» победили в трех встречах при одном фиаско.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.65.

На викторию «Сумгаита» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.34.

После осечки в прошлом туре «скакуны» будут нацелены только на победу. Прогнозируем, что гости ее добудут. Наша ставка на этот матч — П2.