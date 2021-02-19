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    «Скакуны» исправятся за осечку прошлого тура?

    «Сумгаит» — «Карабах». Прогноз и ставка (к. 1.65) на футбол, чемпионат Азербайджана, 19 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сумгаит» — «Карабах»
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    Игрок «Карабаха»
    19 февраля в рамках 16-го тура чемпионата Азербайджана по футболу «Сумгаит» на своем поле сыграет с «Карабахом». Игра начнется в 17:00 по мск. «Сумгаит» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сумгаит»

    По итогам 15 сыгранных туров «Сумгаит» разместился на четвертом месте в турнирной таблице азербайджанского чемпионата. У команды на счету 22 очка и отставание от третьей позиции составляет два балла.

    За всю турнирную дистанцию «фиолетовые» одержали шесть викторий, пять раз проиграли и четырежды делили очки с оппонентами, забито и пропущено по 20 мячей.

    Коллектив из одноименного города вышел победителем из своих последних двух встреч первенства, одолев в них на выезде «Кешлю» (1:0) из зоны вылета и дома «Сабаил» (3:0), находящийся тоже в опасной зоне.

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    Между этими поединкам «Сумгаит» успешно преодолел 1/4 финала Кубка страны, выбив из турнира «Сабаил» только из-за правила выездного гола, проиграв в родных стенах 0:1 и победив в гостях 2:1.

    «Карабах»

    Проиграв в минувшем туре первенства дома «Нефтчи» со счетом 1:2, «Карабах» лишился первенства в чемпионате и прервал свою 5-матчевую победную серию во всех турнирах.

    Сейчас «скакуны» с 29 очками разместились на второй строке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая от лидирующих «нефтяников» всего лишь на один балл.

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    • В победной серии дружина Гурбана Гурбанова одержала три победы в чемпионате страны и два раза обыграла «Габалу» (3:0 и 3:1) на стадии четвертьфинала Кубка страны.

    В текущем сезоне эти клубы провели два матча, в которых «Карабах» выиграл у «Сумгаита» дома (6:1) и сыграл в гостях вничью (2:2). В прошлом сезоне «скакуны» победили в трех встречах при одном фиаско.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Карабаха» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Сумгаита» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.34.

    После осечки в прошлом туре «скакуны» будут нацелены только на победу. Прогнозируем, что гости ее добудут. Наша ставка на этот матч — П2.

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