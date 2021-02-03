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    Покончит ли «Марсель» с неудачами?

    «Ланс» — «Марсель». Прогноз и ставка (к. 3.00) на футбол, Лига 1, 3 февраля 2021 года

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    «Ланс» — «Марсель»: прогноз и ставка
    «Марсель» идет на 9-м месте
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Февраля 2021 года
    Ланс
  • Франция. Лига 1
    •  Ланс 23:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.20
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  • 2.95
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    «Ланс»

    «Ланс» расположился на две строки в турнирке выше, имея в своем активе 34 очка, и занимает седьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков.

    «Кроваво-золотые» за последние шесть встреч первенства добыли всего две виктории. Сперва они в гостях переиграли 1:0 «Марсель», после чего одолели «Монпелье» 2:1.

    Также в этот период коллектив расписал выездную мировую с «Нантом» (1:1) и проиграл две встречи. На своем поле он был повержен середняком «Страсбургом» (0:1), а на выезде одним из лидеров — «Лионом» (2:3).

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    Между победными поединками имела место третья неудача — в домашних стенах против «Ниццы» (0:1). Отставание от соперника составляет все два пункта.

    «Марсель»

    На данный момент «Марсель» пребывает в кризисе. Коллектив Виллаша-Боаша не может победить на протяжении последних пяти встреч во всех проведенных турнирах.

    Так эту неудачную серию «южане» начали с выездной мировой против «Дижона» (0:0) в рамках Лиги 1, после чего они только проигрывали. Сперва в Суперкубке Франции было фиаско от ПСЖ — 1:2.

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    • А затем провансальцы трижды подряд уступили в чемпионате страны. В родных стенах они оказались слабей «Нима» (1:2) и «Ланса» (0:1), а затем в гостях проиграли 1:3 «Монако».

    Эта неудачная серия отбросила «Марсель» на девятую строку в турнирной таблице французского первенства, с отставанием в четыре пункта от еврокубковой позиции. Правда, после переноса игры с «Ренном» у «Олимпика» еще есть матч в запасе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.

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