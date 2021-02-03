«Ланс» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 23:00 мск. «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» расположился на две строки в турнирке выше, имея в своем активе 34 очка, и занимает седьмую позицию с отставанием в два балла от зоны еврокубков.

«Кроваво-золотые» за последние шесть встреч первенства добыли всего две виктории. Сперва они в гостях переиграли 1:0 «Марсель», после чего одолели «Монпелье» 2:1.

Также в этот период коллектив расписал выездную мировую с «Нантом» (1:1) и проиграл две встречи. На своем поле он был повержен середняком «Страсбургом» (0:1), а на выезде одним из лидеров — «Лионом» (2:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Между победными поединками имела место третья неудача — в домашних стенах против «Ниццы» (0:1). Отставание от соперника составляет все два пункта.

«Марсель»

На данный момент «Марсель» пребывает в кризисе. Коллектив Виллаша-Боаша не может победить на протяжении последних пяти встреч во всех проведенных турнирах.

Так эту неудачную серию «южане» начали с выездной мировой против «Дижона» (0:0) в рамках Лиги 1, после чего они только проигрывали. Сперва в Суперкубке Франции было фиаско от ПСЖ — 1:2.

А затем провансальцы трижды подряд уступили в чемпионате страны. В родных стенах они оказались слабей «Нима» (1:2) и «Ланса» (0:1), а затем в гостях проиграли 1:3 «Монако».

Эта неудачная серия отбросила «Марсель» на девятую строку в турнирной таблице французского первенства, с отставанием в четыре пункта от еврокубковой позиции. Правда, после переноса игры с «Ренном» у «Олимпика» еще есть матч в запасе.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,00.