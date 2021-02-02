В рамках первого матча 1/2 финала Кубка Италии миланский «Интер» примет туринский «Ювентус». Матч на «Сан-Сиро» начнется 2 февраля в 22:45 мск. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» начали новый год с крупной домашней победы над «Кротоне» (6:2), но выезд в гости к «Сампдории» закончился поражением со счетом 1:2.

Затем «Интер» в рамках Серии А упустил выездную победу над «Ромой» (2:2), а в 1/8 финала Кубка Италии победил в гостях «Фиорентину» (2:1).

Затем подопечные Антонио Конте дома обыграли «Ювентус» (2:0) в рамках чемпионата Италии, а выезд в гости «Удинезе» завершился без забитых мячей.

Календарь и таблица Серии А

В последних матчах «Интер» на своем поле вырвал победу у«Милана» (2:1) в четвертьфинале Кубка Италии и разгромил «Беневенто» (4:0) в матче чемпионата.

После 20 туров Серии А «Интер» занимает второе место с 44 очками, на 2 балла отставая от «Милана». Разница мячей 45-23, 14 голов забил Ромелу Лукаку, который не сыграет из-за дисквалификации, еще 10 — Лаутаро Мартинес.

«Ювентус»

В начале января «Старая синьора» на выезде победила «Милан» со счетом 3:1, а вернувшись домой, с тем же счетом одолела «Сассуоло».

В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле выбил «Дженоа» со счетом 3:2, а затем в рамках Серии А выездное поражение от «Интера» (0:2) прервало четырехматчевую победную серию.

После этого туринцы сначала победили в Суперкубке Италии «Наполи» со счетом 2:0, а затем в матче чемпионата на своем поле одолели «Болонью» (2:0).

В последних матчах «Ювентус» в четвертьфинале Кубка Италии разгромил дома СПАЛ (4:0), а потом в гостевом матче Серии А одолел «Сампдорию» (2:0).

Все прогнозы на Серию А

После 19 матчей «Ювентус» с 39 очками идет на 3-м месте. Разница мячей 39-18, 15 голов забил Криштиану Роналду.

Прогноз и ставки

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ювентуса» — 2.90.

На проход «Интера» в следующий раунд дают коэффициент 2.00, за успех «Юве» — 1.82. Отметим, что полуфинал состоит из 2-х матчей — ответная встреча состоится 9 февраля.

В прошлом сезоне «Ювентус» выиграл оба матча с «Интером» — 2:0 дома и 2:1 в гостях. В Милане туринцы в 5 последних матчах дважды выиграли и дважды проиграли.

«Интер» недавно уже обыграл «Юве», но без Лукаку в кубковом матче им будет сложнее, тем не менее прогнозируем, что «нерадзурри» и в этот раз не проиграют дома.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1.71 и ТБ 2,5 за 1.90.