«Алавес»
«Алавес» занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 18 очков.
«Славные» одержали четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.
В трех последних матчах национального первенства команда из Витории уступила «Атлетико» (1:2), «Кадису» (1:3) и «Севилье» (1:2).
Также подопечные Фернандеса Абелардо вылетели из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала «Альмерии» (0:5).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
После травм у «Алавеса» восстанавливаются Лукас Перес и Родриго Эли.
«Реал»
Мадридский «Реал» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Испании с 37 набранными очками.
На счету «сливочных» 11 побед, четыре ничьи и три поражения в 18 сыгранных турах.
В январе команда Зинедина Зидана обыграла «Сельту» (2:0), а также разошлась миром с «Осасуной» (0:0).
Кроме того, «Реал» успел вылететь из Суперкубка, проиграв «Атлетику» (1:2), и из Кубка, потерпев поражение от «Алькояно» (1:2 д.в.).
Среди травмированных у «сливочных» значатся Дани Карвахаль, Начо и Родриго.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.46, победа «Алавеса» — 7.20, ничья — 4.70.
Очевидно, что «сливочные» далеки от идеальной формы, ведь вылетели из двух кубковых турниров, а также не смогли забить «Осасуне».
И все же мы по-прежнему верим в мадридцев. Дело в том, что «Алавес» проиграл три предыдущие встречи, и при этом пропустил десять голов.
Более того, «славные» на своем поле выиграли всего два матча из последних 16, что тоже свидетельствует о серьезных проблемах. Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 1.72.
Еще один вариант — «тотал второго тайма больше 1,5» за 1.90. Допускаем, что свежими силами «Алавес» еще как-то попробует сопротивляться, но после перерыва «Реал» на классе добьется своего.