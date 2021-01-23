В субботу, 23 января, «Алавес» на своем поле примет «Реал» в рамках 20-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:00 по московскому времени. «Алавес» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 18 очков.

«Славные» одержали четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

В трех последних матчах национального первенства команда из Витории уступила «Атлетико» (1:2), «Кадису» (1:3) и «Севилье» (1:2).

Также подопечные Фернандеса Абелардо вылетели из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала «Альмерии» (0:5).

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После травм у «Алавеса» восстанавливаются Лукас Перес и Родриго Эли.

«Реал»

Мадридский «Реал» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Испании с 37 набранными очками.

На счету «сливочных» 11 побед, четыре ничьи и три поражения в 18 сыгранных турах.

В январе команда Зинедина Зидана обыграла «Сельту» (2:0), а также разошлась миром с «Осасуной» (0:0).

Кроме того, «Реал» успел вылететь из Суперкубка, проиграв «Атлетику» (1:2), и из Кубка, потерпев поражение от «Алькояно» (1:2 д.в.).

Среди травмированных у «сливочных» значатся Дани Карвахаль, Начо и Родриго.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.46, победа «Алавеса» — 7.20, ничья — 4.70.

Очевидно, что «сливочные» далеки от идеальной формы, ведь вылетели из двух кубковых турниров, а также не смогли забить «Осасуне».

И все же мы по-прежнему верим в мадридцев. Дело в том, что «Алавес» проиграл три предыдущие встречи, и при этом пропустил десять голов.

Более того, «славные» на своем поле выиграли всего два матча из последних 16, что тоже свидетельствует о серьезных проблемах. Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 1.72.

Еще один вариант — «тотал второго тайма больше 1,5» за 1.90. Допускаем, что свежими силами «Алавес» еще как-то попробует сопротивляться, но после перерыва «Реал» на классе добьется своего.