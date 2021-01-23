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    Подаст ли «Реал» признаки жизни?

    «Алавес» — «Реал». Прогноз и ставка (к. 1.72) на матч чемпионата Испании по футболу 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Реал»
    Карим Бензема
    В субботу, 23 января, «Алавес» на своем поле примет «Реал» в рамках 20-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мендисорроса», начнется в 23:00 по московскому времени. «Алавес» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Января 2021 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.20
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Алавес»

    «Алавес» занимает 17-е место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 18 очков.

    «Славные» одержали четыре победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    В трех последних матчах национального первенства команда из Витории уступила «Атлетико» (1:2), «Кадису» (1:3) и «Севилье» (1:2).

    Также подопечные Фернандеса Абелардо вылетели из Кубка Испании, проиграв в 1/16 финала «Альмерии» (0:5).

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    После травм у «Алавеса» восстанавливаются Лукас Перес и Родриго Эли.

    «Реал»

    Мадридский «Реал» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Испании с 37 набранными очками.

    На счету «сливочных» 11 побед, четыре ничьи и три поражения в 18 сыгранных турах.

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    • В январе команда Зинедина Зидана обыграла «Сельту» (2:0), а также разошлась миром с «Осасуной» (0:0).

    Кроме того, «Реал» успел вылететь из Суперкубка, проиграв «Атлетику» (1:2), и из Кубка, потерпев поражение от «Алькояно» (1:2 д.в.).

    Среди травмированных у «сливочных» значатся Дани Карвахаль, Начо и Родриго.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.46, победа «Алавеса» — 7.20, ничья — 4.70.

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    Очевидно, что «сливочные» далеки от идеальной формы, ведь вылетели из двух кубковых турниров, а также не смогли забить «Осасуне».

    И все же мы по-прежнему верим в мадридцев. Дело в том, что «Алавес» проиграл три предыдущие встречи, и при этом пропустил десять голов.

    Более того, «славные» на своем поле выиграли всего два матча из последних 16, что тоже свидетельствует о серьезных проблемах. Наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 1.72.

    Еще один вариант — «тотал второго тайма больше 1,5» за 1.90. Допускаем, что свежими силами «Алавес» еще как-то попробует сопротивляться, но после перерыва «Реал» на классе добьется своего.

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