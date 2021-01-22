«Коринтианс» — «Спорт Ресифи». Прогноз (к. 2.28) и ставки на чемпионат Бразилии 22 января 2021 года

«Коринтианс» сыграет на своем поле против «Спорт Ресифи» в рамках 31-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 22 января, начало — в 03:00. «Коринтианс» — «Спорт Ресифи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

«Коринтианс» после 29-ти сыгранных матчей находится в середине турнирной таблицы — на девятом месте.

В прошлом туре клуб из Сан-Паулу потерпел крупное поражение от «Палмейрас» — 0:4. Учитывая, предыдущие результаты, счет как минимум удивляет.

Перед встречей с «Палмейрас» футболисты «Коринтианс» выдали серию из шести матчей без поражений, в которых одержали пять побед. Здесь же произошел какой-то сбой.

Победная серия «Коринтианс» на своем поле составляет три матча, в том числе против лидера чемпионата «Сан-Паулу».

«Спорт Ресифи»

У «Спорта» тем временем ситуация не такая простая. Гостей ждет нервная концовка сезона, на данный момент они находятся на 14-м месте, на расстоянии трех очков от зоны вылета.

И результаты у «Спорта» совсем так себе. Семь поражений в десяти последних матча — так действительно можно вылететь.

Одна из проблем «Спорта» — слабая игра в атаке, команда катастрофически мало забивает (24 мяча в 30-ти турах).

Гостевая серия поражений «Спорта» составляет 4 матча.

Прогноз и ставка

На «Коринтианс» можно поставить за 1.66, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Спорта» — за 5.60.

С учетом последних событий вполне логично согласиться с тем, что хозяева, скорее всего, наберут три очка в предстоящем матче. Для «Коринтианс» это будет вполне нормальная реакция на болезненное поражение от «Палмейрас».

Но главный аргумент — это, конечно же, состояние «Спорта», который через пару туров может запросто оказаться в зоне вылета.

Ставка — победа «Коринтианс» с форой (-1) за 2.28.

Или ставка на тотал «Коринтианс» больше 1,5 за 1.98.