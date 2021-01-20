«Ноттингем Форрест» — «Мидлсбро». Прогноз и ставка (к. 1.84) на Чемпионшип 20 января 2021 года

«Ноттингем Форрест»
«Ноттингем Форрест» борется за выживание в Чемпионшип, хотя до начала сезона котировался в качестве потенциального борца за плей-офф. Сейчас команда занимает 19 место.
Мало того, ноттингемцы еще несколько туров назад увязали в опасной зоне. Но две победы подняли команду, однако пока не решили всех проблем.
В минувшем туре «Ноттингем Форрест» дома переиграл «Миллуолл» (3:1). Вот только атака по-прежнему не радует результативностью — 19 голов в 24 матчах.
С «Мидлсбро» команда играет довольно удачно. В 5 последних матчах актив «Ноттингем Форрест» составляют две победы и две ничьи. Проиграла команда только в последнем поединке с «мидлами» (1:0).
«Мидлсбро»
«Мидлсбро» сейчас находится вблизи плей-офф Чемпионшип. Правда, отставание от идущего шестым «Рединга» составляет 4 очка.
В предыдущем туре «мидлы» дома минимально уступили «Бирмингему». До того команда вылетела из Кубка Англии, уступив дорогу в следующий раунд «Брентфорду» (2:1).
Показатели у команды нынче средние, но амбиции вернуться в АПЛ имеются. Если не прямым образом, то хотя бы через плей-офф.
Из кадровых потерь можно отметить хавбека Маркуса Брауна. Талантливый футболист в текущем сезоне больше лечится, чем играет.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форрест» за 2.65, на ничью за 3.15, а на «Мидлсбро» — за 2.90
«Ноттингем Форрест» проводит продуктивный отрезок, постепенно выбираясь с низов турнирной таблицы.
«Мидлсбро» нестабилен, несмотря на что планирует вклиниться в топ-6.
Мотивации у обеих команд с избытком, стало быть, и те, и другие будут атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.84