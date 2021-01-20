ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января «Атлетик» выиграл Суперкубок ИспанииИсторический успех «Атлетика» на фоне кошмара для Месси Антонио РюдигерАПЛ. «МЮ» вышел в лидеры, «Челси» обыграл «Фулхэм», «Лестер» оказался сильнее «Саутгемптона»
  • 07:47
    • Названа сумма потраченная футбольными клубами России на трансферы
  • 07:00
    • «Реал» согласовал контракт с защитником «Баварии»
  • 20:33
    • Минск лишился права на проведение ЧМ по хоккею
  • 00:59
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», Обамеянг забил два мяча
  • 00:47
    • Дубль Ибрагимовича принес «Милану» победу над «Кальяри»
  • 00:37
    • Уткин: Происходит гибель ЦСКА
  • 23:58
    • СМИ: «Ювентус» контактировал с «Дженоа» по поводу Шомуродова
    Все новости спорта

    На «Сити Граунд» будет гол до перерыва

    «Ноттингем Форрест» — «Мидлсбро». Прогноз и ставка (к. 1.84) на Чемпионшип 20 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Ноттингем Форест Прогнозы на Мидлсбро
    Прогноз и ставки на «Ноттингем Форрест» — «Мидлсбро»
    Юрий Рибейро
    «Ноттингем Форрест» сыграет на своем поле с «Мидлсбро» в рамках 25 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 января, начало — в 22:00 мск. «Ноттингем Форрест» — «Мидлсбро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 20 Января 2021 года
    Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •  Ноттингем Форест 22:00 Мидлсбро Мидлсбро
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Ноттингем Форрест»

    «Ноттингем Форрест» борется за выживание в Чемпионшип, хотя до начала сезона котировался в качестве потенциального борца за плей-офф. Сейчас команда занимает 19 место.

    Мало того, ноттингемцы еще несколько туров назад увязали в опасной зоне. Но две победы подняли команду, однако пока не решили всех проблем.

    В минувшем туре «Ноттингем Форрест» дома переиграл «Миллуолл» (3:1). Вот только атака по-прежнему не радует результативностью — 19 голов в 24 матчах.

    Все прогнозы на АПЛ

    С «Мидлсбро» команда играет довольно удачно. В 5 последних матчах актив «Ноттингем Форрест» составляют две победы и две ничьи. Проиграла команда только в последнем поединке с «мидлами» (1:0).

    «Мидлсбро»

    «Мидлсбро» сейчас находится вблизи плей-офф Чемпионшип. Правда, отставание от идущего шестым «Рединга» составляет 4 очка.

    В предыдущем туре «мидлы» дома минимально уступили «Бирмингему». До того команда вылетела из Кубка Англии, уступив дорогу в следующий раунд «Брентфорду» (2:1).

  • «Челси» перевел дух, но прогресса все еще нет
  • Реакция прессы на матч «Фулхэм» — «Челси»
  • 17/01/2021

    • Показатели у команды нынче средние, но амбиции вернуться в АПЛ имеются. Если не прямым образом, то хотя бы через плей-офф.

    Из кадровых потерь можно отметить хавбека Маркуса Брауна. Талантливый футболист в текущем сезоне больше лечится, чем играет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ноттингем Форрест» за 2.65, на ничью за 3.15, а на «Мидлсбро» — за 2.90

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    «Ноттингем Форрест» проводит продуктивный отрезок, постепенно выбираясь с низов турнирной таблицы.

    «Мидлсбро» нестабилен, несмотря на что планирует вклиниться в топ-6.

    Мотивации у обеих команд с избытком, стало быть, и те, и другие будут атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.84

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Ноттингем Форрест» — «Мидлсбро» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.84.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры