«Кроули Таун» — «Лидс». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на Кубок Англии 10 января 2021 года

«Кроули Таун» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Матч пройдет 10 января, начало — в 16:30 мск. «Кроули Таун» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кроули Таун»

«Кроули Таун» выступает во Второй лиге. Она является четвертым по рангу дивизионом английского футбола.

Правда, у команды есть все шансы повыситься в классе. Нынешнее 6 место при пятиочковом отставании от лидера — результат перспективный.

Вот только в Кубке Англии соперник «Кроули Таун» попался крайне непростой. Протий представителя АПЛ скромным хозяевам вряд ли будет по силам.

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Даже домашняя арена не поможет «Кроули Таун». Уж слишком сильно разнится класс соперников, и явно не в пользу скромняг из Второй лиги.

«Лидс»

«Лидс» наконец-то вернулся в АПЛ. Причем выступает команда в высшем свете вполне достойно, занимая на текущий момент 12 место.

Вот только в минувшем туре «Лидс» уступил, причем разгромно. «Тоттенхэм» был беспощаден — 3:0.

Наверняка команда должным образом настроится и на кубковый матч. Тем более, вылетать от английского ноунейма не позволяет текущий статус клуба АПЛ.

Есть вероятность, что Марсело Бьелса пойдет на некоторые кадровые перестановки. Правда, даже полуторным составом гости должны взять свое.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лидс» за 1.36, на ничью за 5.19, а на «Кроули Таун» — за 8.50.

«Кроули Таун» попытается бросить вызов представителю элитного дивизиона, но силы уж больно неравны…

«Лидс» вполне может позволить себе сыграть на классе, которого должно хватить для прохода в следующий раунд Кубка Англии.

Гости сразу же обозначат свои намерения, и наверняка откроют счет до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.60