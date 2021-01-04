ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссия вымучила победу над Германией и вышла в полуфинал МЧМ Маркус Рашфорд и Поль ПогбаАПЛ. «МЮ» победил «Астон Виллу», «Арсенал» разгромил «Вест Бром», «Ливерпуль» в гостях у «Саутгемптона» Карим БенземаПримера. «Реал» обыграл «Сельту», «Атлетико» в гостях у «Алавеса»
  • 09:14
    • Сборная США пробилась в полуфинал МЧМ, Россия сыграет с Канадой
  • 13:37
    • Головин не попал в топ-100 игроков Лиги 1 по версии Get French Football
  • 13:08
    • СМИ: «Ростов» не намерен приобретать Кокорина
  • 10:47
    • Кокорин может продолжить карьеру в «Ростове»
  • 07:15
    • Канада обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ-2021
  • 07:52
    • «Хьюстон» обыграл «Сакраменто», «Филадельфия» продлила победную серию
  • 07:00
    • Финляндия по-волевому вышла в 1/2 финала МЧМ, одолев Швецию
    Все новости спорта

    «Канарейки» вновь удачно сыграют на поле «апачей»?

    «Касымпаша» — «Фенербахче». Прогноз с коэффициентом 2.04 на матч чемпионата Турции 4 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Фенербахче
    Прогноз и ставки на «Касымпаша» — «Фенербахче»
    Луис Густаво
    4 января в Стамбуле пройде дерби, в котором «Касымпаша» на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сыграет с «Фенербахче» в 16-м туре турецкой Суперлиги. Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Касымпаша» — «Фенербахче».
    ×
    Футбол. Турция. Суперлига 04 Января 2021 года
    Касымпаша
  • Стамбул
    •  Касымпаша 19:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» расположилась в середине турнирной таблице турецкой Суперлиги, на 13 месте. На счету у команды 19 очков и отрыв от зоны вылета в четыре пункта.

    В прошлом месяце «апачи» провели пять встреч в рамках чемпионата. В этих играх они только раз победили, трижды потерпели фиаско и расписали одну мировую, которая была в минувшем туре на выезде с «Башакшехиром» (2:2).

    Виктория состоялась еще 11 декабря дома над аутсайдером «Денизлиспором» (3:2), проиграли «фиолетово-белые» в гостях 0:3 «Бешикташу» и 0:2 «Малатьяспору», а также в родных стенах 0:4 «Газиантепу».

    Все прогнозы на футбол

    На «Реджеп Тайип Эрдоган» «Касимпаша» в текущем турецком первенстве выступает пока неплохо, уступив только раз при четырех викториях и двух ничьих, разница мячей — 10:8.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» с 26 набранными очками находится на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидера на четыре балла при двух играх в запасе.

    В своей последней проведенной игре «канарейки» на своей арене разгромили «Башакшехир» со счетом 4:1. Этой викторией они прервали серию из двух поражений подряд.

  • Лучший тренер 2020 года. Самый справедливый выбор
  • LiveSport.Ru продолжает выбирать главных героев сумасшедшего 2020 года. Лучшие тренеры
  • 29/12/2020

    • В этот неудачный период «трехцветные» на своей арене потерпели крупное фиаско от «Малатьяспора» (0:3) и уступили на выезде «Газиантепу» (1:3). Отметим, что у них сейчас 11-матчевая безничейная серия в рамках чемпионата.

    Вне родных стен «Фенербахче» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги добыл пять викторий и по разу был повержен и играл вничью, разница забитых и пропущенных — 15:8.

    В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними победами — 3:2 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.04.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Касимпашы» дают — 3.48, ничья оценена — в 4.04.

    «Касымпаша» за последние семь домашних встреч с «Фенером» проиграла в шести из них при одном выигрыше. Вполне возможно, что гости и сейчас добудут три балла. Наша ставка на эту игру — П2. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Интер — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Атлетик — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кальяри — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сочи — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.71
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месут Озил
  • Трансферный дайджест. 22-28 декабря
    • 01:38 29/12/2020     Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМ
  • Без паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
    • 14:45 28/12/2020
    «Касымпаша» — «Фенербахче». Прогноз с коэффициентом 2.04 на матч чемпионата Турции 4 января 2021 года. Прогноз на «Касымпаша» — «Фенербахче». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
    Комментарии
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры