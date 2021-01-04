«Касымпаша» — «Фенербахче». Прогноз с коэффициентом 2.04 на матч чемпионата Турции 4 января 2021 года

4 января в Стамбуле пройде дерби, в котором «Касымпаша» на стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган» сыграет с «Фенербахче» в 16-м туре турецкой Суперлиги. Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «Касымпаша» — «Фенербахче».

«Касымпаша»

«Касымпаша» расположилась в середине турнирной таблице турецкой Суперлиги, на 13 месте. На счету у команды 19 очков и отрыв от зоны вылета в четыре пункта.

В прошлом месяце «апачи» провели пять встреч в рамках чемпионата. В этих играх они только раз победили, трижды потерпели фиаско и расписали одну мировую, которая была в минувшем туре на выезде с «Башакшехиром» (2:2).

Виктория состоялась еще 11 декабря дома над аутсайдером «Денизлиспором» (3:2), проиграли «фиолетово-белые» в гостях 0:3 «Бешикташу» и 0:2 «Малатьяспору», а также в родных стенах 0:4 «Газиантепу».

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На «Реджеп Тайип Эрдоган» «Касимпаша» в текущем турецком первенстве выступает пока неплохо, уступив только раз при четырех викториях и двух ничьих, разница мячей — 10:8.

«Фенербахче»

«Фенербахче» с 26 набранными очками находится на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидера на четыре балла при двух играх в запасе.

В своей последней проведенной игре «канарейки» на своей арене разгромили «Башакшехир» со счетом 4:1. Этой викторией они прервали серию из двух поражений подряд.

В этот неудачный период «трехцветные» на своей арене потерпели крупное фиаско от «Малатьяспора» (0:3) и уступили на выезде «Газиантепу» (1:3). Отметим, что у них сейчас 11-матчевая безничейная серия в рамках чемпионата.

Вне родных стен «Фенербахче» в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги добыл пять викторий и по разу был повержен и играл вничью, разница забитых и пропущенных — 15:8.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись домашними победами — 3:2 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 2.04.

На викторию «Касимпашы» дают — 3.48, ничья оценена — в 4.04.

«Касымпаша» за последние семь домашних встреч с «Фенером» проиграла в шести из них при одном выигрыше. Вполне возможно, что гости и сейчас добудут три балла. Наша ставка на эту игру — П2. 0