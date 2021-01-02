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    «Жеребцы» не оставят шансов «Арминии»

    «Арминия» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Боруссия» М
    Алассан Плеа
    «Арминия» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 2 января, начало — в 17:30 мск. Прогноз на «Арминия» — «Боруссия» М.

    «Арминия»

    В минувшем туре «Арминия» на выезде минимально переиграла «Шальке». Тот успех для команды был стратегически важным в свете борьбы за выживание.

    Вообще же, победа над откровенно беспросветным «Шальке» — то еще достижение. «Арминия» все равно находится в группе аутсайдеров, и удел команды — борьба за место под солнцем.

    В активе у клуба из Билефельда только 10 очков. До выхода из кризиса еще очень далеко, к тому же у «Арминии» имеется немалый горький опыт понижений в классе.

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    «Арминия» в матчах «жеребцами» не блещет. И это еще мягко сказано, ведь в 5 последних поединках команда не выиграла ни разу, хотя в Кубке Германии прошла соперника в серии пенальти.

    «Боруссия» М

    «Боруссия» М в нынешнем сезоне выглядит тускловато. Нет прежней легкости, и цели клуба помельчали. Быть может, виновата двойная загрузка, связанная с играми Лиги чемпионов?!

    18 очков в 13 матчах — слабый показатель для столь амбициозного клуба. Вероятно, команда будет пытаться выйти в еврокубки, но для этого нужно подняться с нынешней 8 позиции.

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    • Последним матчем на текущий момент для «жеребцов» стал выезд к «Эльфсбергу» в Кубке Германии. Представитель Бундеслиги легко взял свое — 0:5.

    Без потерь у гостей не обошлось. Обидно, что среди них оказался дисквалифицированный Маркус Тюрам.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 1.63, на ничью за 4.38, а на «Арминию» — за 5.40.

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    Хозяева отчаянно борются за выживание, и пока в этом не преуспевают.

    «Боруссия» М успешно играет против «Арминии», и наверняка продлит эту тенденцию.

    У хозяев откровенно слабая линия атаки, в то время, как «жеребцы» в этом плане выглядят довольно прилично. Наши прогноз и ставка — Победа «Боруссии» М с коэффициентом 1.63 0

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    «Арминия» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Бундеслиги 2 января 2021 года. Прогноз на «Арминия» — «Боруссия» М. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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