«Витория Гимарайнш» — «Порту». Прогноз (к. 2.95) и ставка на чемпионат Португалии 30 декабря 2020 года

«Порту» сыграет на выезде с «Виторией Гимарайнш» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 00:00 мск. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Порту».

«Витория Гимарайнш»

Команда из Гимарайнша очень здорово начала текущий сезон. В десяти матчах «Витория» набрала 19 очков и занимает пятое место.

Победная серия «Витории» на данный момент составляет три матча. И что интересно, во всех случаях команда Жоау Энрике выиграла с сухим счетом, при этом забив семь мячей. Для «Витории» это просто космические показатели.

Более того, если взять отрезок с первых чисел октября, то, оказывается, что у «Витории» в восьми матчах — шесть побед.

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Но, как ни странно, «Витория» трижды проиграла в пяти предыдущих встречах на своем поле. Самым болезненным получилось поражение от лиссабонского «Спортинга» (0:4).

«Порту»

Тем временем «Порту» после нервного старта постепенно пришел в себя и пытается догнать убежавших вперед «Спортинг» и «Бенфику». К слову, отставание от «Спортинга» составляет семь очков, и это немало.

«Порту» выиграл четырех предыдущих матча в чемпионате. Соперники, надо признать, были не самые опасные, но факт остается фактом — команда Сержиу Консейсау сейчас намного лучше, чем в сентябре и октябре. Уверенный выход в плей-офф Лиги чемпионов — это еще одно подтверждение, что «Порту» еще обязательно догонит своих лиссабонских конкурентов.

Кстати, на прошлой неделе «Порту» выиграл у «Бенфики» (2:0) в матче за Суперкубок Португалии. Ну а мы тогда не зря сомневались в статусе фаворита, который букмекеры почему-то присвоили «Бенфике».

«Порту» одержал 12 побед в 13-ти предыдущих матчах, при этом пропустив лишь семь мячей.

Прогноз и ставка

На «Виторию» в предстоящем матче можно поставить за 4.80, ничью предлагают за 3.92, а «Порту» — за 1.71.

Нет сомнений, что в Гимарайнш приехала лучшая версия «Порту» последних лет. Максимально организованная команда, которая в ноябре и декабре выдала ряд очень топовых матчей.

«Витория» по-своему тоже очень хороша, но против «Порту»...Скорее всего, тут без вариантов. Более того, коэффициент на гостей, наверное, даже завышен слегка.

Ставка — победа «Порту» с форой (-1,5) за 2.95.

А также ставка на индивидуальный тотал «Порту» больше 2,0 за 2.56. 0