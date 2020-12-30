ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ханс-Дитер ФликГерой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМБез паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки» Жозе МоуриньюСерия «Тоттенхэма» без побед — большое испытание для Моуринью
  • 19:21
    • Встреча «Эвертона» и «Ман Сити» перенесена из-за коронавируса
  • 22:44
    • Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»
  • 22:30
    • «Челси» не справился с «Астон Виллой»
  • 22:05
    • «Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку»
  • 21:52
    • Хет-трик Кузьменко помог СКА одолеть «Сочи»
  • 21:12
    • Елисеев и Павлова выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»
  • 19:57
    • «Лестер» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэласом»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Порту» продлить победную серию?

    «Витория Гимарайнш» — «Порту». Прогноз (к. 2.95) и ставка на чемпионат Португалии 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Порту Прогнозы на Витория Гимарайнш Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Порту»
    «Порту» одержал 12 побед в 13-ти предыдущих матчах
    «Порту» сыграет на выезде с «Виторией Гимарайнш» в рамках 11-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 00:00 мск. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Порту».
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 30 Декабря 2020 года
    Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 00:00 Порту Порту
  • Порту, Португалия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
    •

    «Витория Гимарайнш»

    Команда из Гимарайнша очень здорово начала текущий сезон. В десяти матчах «Витория» набрала 19 очков и занимает пятое место.

    Победная серия «Витории» на данный момент составляет три матча. И что интересно, во всех случаях команда Жоау Энрике выиграла с сухим счетом, при этом забив семь мячей. Для «Витории» это просто космические показатели.

    Более того, если взять отрезок с первых чисел октября, то, оказывается, что у «Витории» в восьми матчах — шесть побед.

    Все прогнозы на футбол

    Но, как ни странно, «Витория» трижды проиграла в пяти предыдущих встречах на своем поле. Самым болезненным получилось поражение от лиссабонского «Спортинга» (0:4).

    «Порту»

    Тем временем «Порту» после нервного старта постепенно пришел в себя и пытается догнать убежавших вперед «Спортинг» и «Бенфику». К слову, отставание от «Спортинга» составляет семь очков, и это немало.

    «Порту» выиграл четырех предыдущих матча в чемпионате. Соперники, надо признать, были не самые опасные, но факт остается фактом — команда Сержиу Консейсау сейчас намного лучше, чем в сентябре и октябре. Уверенный выход в плей-офф Лиги чемпионов — это еще одно подтверждение, что «Порту» еще обязательно догонит своих лиссабонских конкурентов.

    Кстати, на прошлой неделе «Порту» выиграл у «Бенфики» (2:0) в матче за Суперкубок Португалии. Ну а мы тогда не зря сомневались в статусе фаворита, который букмекеры почему-то присвоили «Бенфике».

    «Порту» одержал 12 побед в 13-ти предыдущих матчах, при этом пропустив лишь семь мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Виторию» в предстоящем матче можно поставить за 4.80, ничью предлагают за 3.92, а «Порту» — за 1.71.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Нет сомнений, что в Гимарайнш приехала лучшая версия «Порту» последних лет. Максимально организованная команда, которая в ноябре и декабре выдала ряд очень топовых матчей.

    «Витория» по-своему тоже очень хороша, но против «Порту»...Скорее всего, тут без вариантов. Более того, коэффициент на гостей, наверное, даже завышен слегка.

    Ставка — победа «Порту» с форой (-1,5) за 2.95.

    А также ставка на индивидуальный тотал «Порту» больше 2,0 за 2.56. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Швеция U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Словакия U20 — Германия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    «Витория Гимарайнш» — «Порту». Прогноз (к. 2.95) и ставка на чемпионат Португалии 30 декабря 2020 года. Прогноз на «Витория Гимарайнш» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.95
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры