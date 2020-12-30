ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря Ханс-Дитер ФликГерой года-2020. Победитель ЛЧ, чемпион АПЛ и российский прорыв в теннисе Это первый случай с 2012 года, когда сборная России не смогла забить хотя бы один гол в матче МЧМБез паники. Чехи засветили все слабые стороны российской «молодежки»
  • 19:21
    • Встреча «Эвертона» и «Ман Сити» перенесена из-за коронавируса
  • 22:44
    • Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»
  • 22:30
    • «Челси» не справился с «Астон Виллой»
  • 22:05
    • «Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку»
  • 21:52
    • Хет-трик Кузьменко помог СКА одолеть «Сочи»
  • 21:12
    • Елисеев и Павлова выиграли масс-старт на «Рождественской гонке»
  • 19:57
    • «Лестер» спасся от поражения в матче с «Кристал Пэласом»
    Все новости спорта

    Поднимется ли «Сельта» на седьмое место?

    «Сельта» — «Уэска». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 30 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту Прогнозы на Уэску Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Уэска»
    «Сельта» не проигрывает шесть матчей кряду
    В среду, 30 декабря, «Сельта» на своем поле примет «Уэску» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Абанка Балаидос», начнется в 21:15 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Уэска».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 30 Декабря 2020 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 21:15 Уэска Уэска
  • Испания. Примера
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
    •

    «Сельта»

    «Сельта» активно идет на подъем. Старт сезона клуб из Виго откровенно провалил, длительный период находясь в зоне вылета.

    Зато нынче «Кельты» несутся на всех парах. Пять побед подряд (с учетом Кубка Испании) во всех турнирах сменились ничьей с «Хетафе» (1:1) в прошлом туре.

    Перед этим команда дома переиграла «Алавес» (2:0). Яго Аспас не забил, но традиционно был тягачом атак галисийцев.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Таким образом, сейчас коллектив занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков с отставанием в один балл от седьмой «Гранады».

    «Уэска»

    «Уэска» набрала 12 очков и занимает последнее место. Новичок Ла Лиги до сих пор одержал только одну победу, но на результаты хозяев можно посмотреть и с другой стороны.

    Девять матчей с их участием завершились вничью. Среди тех, кто не смог обыграть этот скромный клуб, оказались «Вильярреал», «Атлетико» и «Валенсия».

  • Замена величайшему. Кто мог бы занять место Месси в «Барселоне»?
  • Вариантов не слишком много, тем более что у каталонцев финансовые проблемы
  • 24/12/2020

    • Самыми же сложными для «Уэски» стали матчи с «Реал Сосьедадом» и мадридским «Реалом» — обе игры завершились поражениями со счетом 1:4. Но это логичные результаты для главного аутсайдера.

    Впрочем, лишь в одном из предыдущих пяти матчах во всех турнирах коллектив проиграл. Также в этой серии была победа над «Марчамало» (3:2) в Кубке Испании.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — «Сельта» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Севилья — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бернли — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бенфика — Портимоненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ротерхэм Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Норвич Сити — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Блэкберн Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  9.31
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Сборная России
  • Разобрались с США. Россия начала с победы МЧМ-2021
    • 11:11 26/12/2020
    «Сельта» — «Уэска». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 30 декабря 2020 года. Прогноз на «Сельта» — «Уэска». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры