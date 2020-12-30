«Сельта» — «Уэска». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 30 декабря 2020 года

В среду, 30 декабря, «Сельта» на своем поле примет «Уэску» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Абанка Балаидос», начнется в 21:15 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Уэска».

«Сельта»

«Сельта» активно идет на подъем. Старт сезона клуб из Виго откровенно провалил, длительный период находясь в зоне вылета.

Зато нынче «Кельты» несутся на всех парах. Пять побед подряд (с учетом Кубка Испании) во всех турнирах сменились ничьей с «Хетафе» (1:1) в прошлом туре.

Перед этим команда дома переиграла «Алавес» (2:0). Яго Аспас не забил, но традиционно был тягачом атак галисийцев.

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Таким образом, сейчас коллектив занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны еврокубков с отставанием в один балл от седьмой «Гранады».

«Уэска»

«Уэска» набрала 12 очков и занимает последнее место. Новичок Ла Лиги до сих пор одержал только одну победу, но на результаты хозяев можно посмотреть и с другой стороны.

Девять матчей с их участием завершились вничью. Среди тех, кто не смог обыграть этот скромный клуб, оказались «Вильярреал», «Атлетико» и «Валенсия».

Самыми же сложными для «Уэски» стали матчи с «Реал Сосьедадом» и мадридским «Реалом» — обе игры завершились поражениями со счетом 1:4. Но это логичные результаты для главного аутсайдера.

Впрочем, лишь в одном из предыдущих пяти матчах во всех турнирах коллектив проиграл. Также в этой серии была победа над «Марчамало» (3:2) в Кубке Испании.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75.

Успех гостей оценивается в 4,75, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — «Сельта» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05. 0