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    Сможет ли «Насьонал» обыграть «Тонделу»?

    «Насьонал» — «Тондела». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Португалии по футболу 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Насьонал» — «Тондела»
    Футболисты «Насьонала»
    В воскресенье, 27 декабря, «Насьонал» на своем поле примет «Тонделу» в рамках 11-го тура португальской Примейры. Встреча, которая пройдет на «Стадионе Мадейры», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Насьонал» — «Тондела».

    «Насьонал»

    «Насьонал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии, имея на своем счету 10 очков.

    «Бело-черные» одержали две победы, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В трех предыдущих турах подопечные Луиша Фрейра уступили «Портимоненси» (0:1), «Санта Кларе» (1:3) и «Порту» (0:2).

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    Также в декабре «Насьонал» вышел 1/8 финала Кубка Португалии, обыграв «Лейшойнш» (3:1).

    «Тондела»

    «Тондела» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице португальской Примейры с 9 баллами.

    На счету «золотисто-зеленых» две победы, три ничьи и пять поражений в десяти сыгранных турах.

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    • В декабре команда Пако Айестарана проиграла «Порту» (3:4) и разошлась миром с «Морейренси» (0:0).

    Также «Тондела» вылетела из Кубка Португалии, потерпев поражение «Порту» (1:2) в 1/16 финала.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Насьонала» — 2.10, победа «Тонделы» — 3.70, ничья — 3.30.

    «Бело-черные» явно провалили старт сезона, выиграв всего две встречи из десяти. При этом у них имеются проблемы с результативностью, ведь в среднем они забивают меньше одного гола за игру.

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    У «золотисто-зеленых» дела идут еще хуже. Они тоже мало забивают, а от последнего места оторвались всего на одно очко.

    Дополнительной проблемой команды Пако Айестарана можно назвать то, что в четырех выездных встречах она набрала всего один балл, так что визит в Фуншал не сулит ей ничего хорошего.

    Суммируя все вышесказанное, приходим к выводу, что игра не будет результативной. Наш прогноз и ставка — «тотал голов меньше 2,5» за 1.70.

    Еще один вариант — «победа "Насьонала" ровно в один мяч или ничья». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.77. 0

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