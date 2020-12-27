«Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на чемпионат Турции 27 декабря 2020 года

«Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле с «Касымпашой» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша».

«Истанбул Башакшехир»

В минувшем туре «Истанбул Башакшехир» потерпел сокрушительное поражение. Команда была бита «Фенербахче» (4:1).

Действующий чемпион Турции сейчас и близко не борется за высокие места. Как бы стамбульцам не пришлось еще биться за выживание. Тем более, сейчас команда находится в трех очках от зоны вылета.

Лишь 15 набранных очков в 13 матчах — ужасающий показатель. Да и вообще, команда не побеждает в чемпионате уже полтора месяца, после того, как одолела «Генчлербирлиги» (2:1).

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В отчетной встрече «Башакшехиру» не сможет помочь защитник Жуниор. Правда, бразилец уже давненько обитает в клубном лазарете.

«Касымпаша»

«Касымпаша» находится на 13 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у команды 18 набранных очков. При этом хромает атака — всего 14 забитых голов.

Минувший тур стал для команды провальным. Еще бы, ведь дома «Касымпаша» уступила скромному «Газиантепу» со счетом 0:4.

Очевидно, что в нынешнем сезоне команда ни на что серьезное претендовать не будет. Так, типичный середняк, к тому же крайне нестабильный.

Против «Башакшехира» «Касымпаша» играет с переменным успехом. В 5 последних матчах соперники побеждали по 2 раза при единственном паритете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Истанбул Башакшехир» за 1.62, на ничью за 4.40, а на «Касымпашу» — за 4.80.

Амбициозные хозяева явно недовольны своим турнирным положением, так что наверняка будут играть на победу.

«Касымпаша» слабовато атакует, так что вряд ли сможет рассчитывать на очки в данном поединке.

Хозяева явно намерены реабилитироваться за разгром от «Фенербахче». Наши прогноз и ставка — Победа «Истанбул Башакшехир» с коэффициентом 1.62 0