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    «Башакшехир» справится с земляками

    «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.62 на чемпионат Турции 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша»
    Демба Ба
    «Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле с «Касымпашой» в рамках 15-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Истанбул Башакшехир» — «Касымпаша».
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Декабря 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.60
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  • 4.30
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «Истанбул Башакшехир»

    В минувшем туре «Истанбул Башакшехир» потерпел сокрушительное поражение. Команда была бита «Фенербахче» (4:1).

    Действующий чемпион Турции сейчас и близко не борется за высокие места. Как бы стамбульцам не пришлось еще биться за выживание. Тем более, сейчас команда находится в трех очках от зоны вылета.

    Лишь 15 набранных очков в 13 матчах — ужасающий показатель. Да и вообще, команда не побеждает в чемпионате уже полтора месяца, после того, как одолела «Генчлербирлиги» (2:1).

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    В отчетной встрече «Башакшехиру» не сможет помочь защитник Жуниор. Правда, бразилец уже давненько обитает в клубном лазарете.

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» находится на 13 месте в турнирной таблице Суперлиги. В активе у команды 18 набранных очков. При этом хромает атака — всего 14 забитых голов.

    Минувший тур стал для команды провальным. Еще бы, ведь дома «Касымпаша» уступила скромному «Газиантепу» со счетом 0:4.

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    • Очевидно, что в нынешнем сезоне команда ни на что серьезное претендовать не будет. Так, типичный середняк, к тому же крайне нестабильный.

    Против «Башакшехира» «Касымпаша» играет с переменным успехом. В 5 последних матчах соперники побеждали по 2 раза при единственном паритете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Истанбул Башакшехир» за 1.62, на ничью за 4.40, а на «Касымпашу» — за 4.80.

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    Амбициозные хозяева явно недовольны своим турнирным положением, так что наверняка будут играть на победу.

    «Касымпаша» слабовато атакует, так что вряд ли сможет рассчитывать на очки в данном поединке.

    Хозяева явно намерены реабилитироваться за разгром от «Фенербахче». Наши прогноз и ставка — Победа «Истанбул Башакшехир» с коэффициентом 1.62 0

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