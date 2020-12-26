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    «Кардифф Сити» подтвердит статус домашней команды

    «Кардифф Сити» — «Брентфорд». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Чемпионшип 26 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кардифф Сити» — «Брентфорд»
    Шон Моррисон
    «Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Брентфорд».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2020 года
    Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Кардифф Сити 18:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
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    «Кардифф Сити»

    В минувшем туре «Кардифф» на выезде уступил «Норвичу». Валлийцы пропустили дважды, на что не сумели ответить ни разу.

    10 место из 24 клубов Чемпионшип — такие суровые реалии клуба, еще не так давно игравшего в АПЛ. Между тем, «Кардифф Сити» славится своим характером, и явно поборется за зону плей-офф.

    Правда, в последнее время команда, как под копирку, чередует успешные матчи с блеклыми. Например, до поражения от «Норвича» «Кардифф» дома одолел «Бирмингем» (3:2).

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    С «Брентфордом» валлийцы играют достаточно успешно. Правда, в двух последних матчах разжились лишь боевой ничьей в феврале.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» находится на 4 месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды 35 очков при трехочковом отставании от второго проходного места в АПЛ.

    У «Брентфорда» довольно качественная атака (31 мяч), но оборона действует не лучшим образом. В 20 матчах команда пропустила уже 18 раз.

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    • В предыдущем туре «Брентфорд» одолел одного из конкурентов за повышение в классе «Рединг» (3:1). Более того, команда умудрилась еще пройти в полуфинал Кубка Английской лиги, минимально одолев «Ньюкасл».

    После такой насыщенной недели команде будет крайне непросто во всеоружии подойти к матчу в Кардиффе. Тем паче, валлийцы неплохо играют дома.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 2.27, на ничью за 3.30, а на «Кардифф Сити» — за 3.24.

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    Валлийцы как раз известны умением успешно играть на родной арене. Это команда и продемонстрирует.

    «Брентфорд», в свою очередь, приедет в Уэльс несколько уставшим. Особенно с учетом героического прохода в полуфинал Кубка Английской лиги.

    Умение валлийцев играть дома предопределит исход этой встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Кардифф Сити» или ничья с коэффициентом 1.63 0

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