«Кардифф Сити» — «Брентфорд». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.63 на матч Чемпионшип 26 декабря 2020 года

«Кардифф Сити» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 26 декабря, начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Кардифф Сити» — «Брентфорд».

«Кардифф Сити»

В минувшем туре «Кардифф» на выезде уступил «Норвичу». Валлийцы пропустили дважды, на что не сумели ответить ни разу.

10 место из 24 клубов Чемпионшип — такие суровые реалии клуба, еще не так давно игравшего в АПЛ. Между тем, «Кардифф Сити» славится своим характером, и явно поборется за зону плей-офф.

Правда, в последнее время команда, как под копирку, чередует успешные матчи с блеклыми. Например, до поражения от «Норвича» «Кардифф» дома одолел «Бирмингем» (3:2).

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С «Брентфордом» валлийцы играют достаточно успешно. Правда, в двух последних матчах разжились лишь боевой ничьей в феврале.

«Брентфорд»

«Брентфорд» находится на 4 месте в турнирной таблице Чемпионшип. В активе у команды 35 очков при трехочковом отставании от второго проходного места в АПЛ.

У «Брентфорда» довольно качественная атака (31 мяч), но оборона действует не лучшим образом. В 20 матчах команда пропустила уже 18 раз.

В предыдущем туре «Брентфорд» одолел одного из конкурентов за повышение в классе «Рединг» (3:1). Более того, команда умудрилась еще пройти в полуфинал Кубка Английской лиги, минимально одолев «Ньюкасл».

После такой насыщенной недели команде будет крайне непросто во всеоружии подойти к матчу в Кардиффе. Тем паче, валлийцы неплохо играют дома.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брентфорд» за 2.27, на ничью за 3.30, а на «Кардифф Сити» — за 3.24.

Валлийцы как раз известны умением успешно играть на родной арене. Это команда и продемонстрирует.

«Брентфорд», в свою очередь, приедет в Уэльс несколько уставшим. Особенно с учетом героического прохода в полуфинал Кубка Английской лиги.

Умение валлийцев играть дома предопределит исход этой встречи. Наши прогноз и ставка — Победа «Кардифф Сити» или ничья с коэффициентом 1.63 0