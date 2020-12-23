«Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.50 на матч Кубка Германии 23 декабря 2020 года

В 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» на своем поле сыграет с «Фрайбургом». Встреча состоится 23 декабря на «Мерседес-Бенц Арене» и начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Фрайбург».

«Штутгарт»

На предыдущей стадии кубкового розыгрыша «Штутгарт» прошел «Ганзу Росток» (1:0), представляющий третий по силе дивизион Германии.

Накануне «автозаводцы» проиграли в чемпионате страны на выезде «Вольфсбургу» (0:1). Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой было два выигрыша и одна мировая.

Так ничья была на своем поле с «Унионом» (2:2), а обыграть удалось в выездных встречах 5:1 дортмундскую «Боруссию» и 2:1 «Вердер».

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В турнирной таблице первой Бундеслиги «швабы»после 13 туров находятся на седьмой позиции, отставая на три очка от еврокубковой зоны.

«Фрайбург»

В 1/32 финала Кубка Германии «Фрайбург» разобрался с «Мангеймом», выступающий в третьей лиге, выиграв со счетом 2:1.

На данный момент у коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он сперва две игры закончил мировыми исходами, а затем выиграл три встречи подряд.

Так в своей последней проведенной игре «Фрайбург» разгромил дома 4:1 «Герту», а перед этим по 2:0 переиграл в родных стенах «Арминию» и на выезде «Шальке».

Команда имеет на своем счету на один набранный балл меньше, чем у предстоящего противника, но находится аж на десятой позиции в турнирной таблице.

В этом году эти клубы провели уже две встречи. Сперва в рамках чемпионата «Фрайбург» на выезде обыграл «Штутгарт» со счетом 3:2, а затем «швабы» взяли реванш в товарняке — 3:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Штутгарта» — 2.00, победа «Фрайбурга» — 4.10, ничья — 3.72.

Проход: «Штутгарта» — 1.53; «Фрайбурга» — 2.50.

«Швабы» в этом сезоне не особо удачно играют в родных стенах, та что в это паре поставим на проход гостей. 0