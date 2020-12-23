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    «Штутгарт» — «Фрайбург»: ставим на проход гостей

    «Штутгарт» — «Фрайбург». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.50 на матч Кубка Германии 23 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Фрайбург»
    «Фрайбург»
    В 1/16 финала Кубка Германии «Штутгарт» на своем поле сыграет с «Фрайбургом». Встреча состоится 23 декабря на «Мерседес-Бенц Арене» и начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Фрайбург».
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    Футбол. Германия. Кубок 23 Декабря 2020 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:45 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    На предыдущей стадии кубкового розыгрыша «Штутгарт» прошел «Ганзу Росток» (1:0), представляющий третий по силе дивизион Германии.

    Накануне «автозаводцы» проиграли в чемпионате страны на выезде «Вольфсбургу» (0:1). Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию, в которой было два выигрыша и одна мировая.

    Так ничья была на своем поле с «Унионом» (2:2), а обыграть удалось в выездных встречах 5:1 дортмундскую «Боруссию» и 2:1 «Вердер».

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице первой Бундеслиги «швабы»после 13 туров находятся на седьмой позиции, отставая на три очка от еврокубковой зоны.

    «Фрайбург»

    В 1/32 финала Кубка Германии «Фрайбург» разобрался с «Мангеймом», выступающий в третьей лиге, выиграв со счетом 2:1.

    На данный момент у коллектива 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он сперва две игры закончил мировыми исходами, а затем выиграл три встречи подряд.

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  • 20/12/2020

    • Так в своей последней проведенной игре «Фрайбург» разгромил дома 4:1 «Герту», а перед этим по 2:0 переиграл в родных стенах «Арминию» и на выезде «Шальке».

    Команда имеет на своем счету на один набранный балл меньше, чем у предстоящего противника, но находится аж на десятой позиции в турнирной таблице.

    В этом году эти клубы провели уже две встречи. Сперва в рамках чемпионата «Фрайбург» на выезде обыграл «Штутгарт» со счетом 3:2, а затем «швабы» взяли реванш в товарняке — 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Штутгарта» — 2.00, победа «Фрайбурга» — 4.10, ничья — 3.72.

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    Проход: «Штутгарта» — 1.53; «Фрайбурга» — 2.50.

    «Швабы» в этом сезоне не особо удачно играют в родных стенах, та что в это паре поставим на проход гостей. 0

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