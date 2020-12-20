«Сельта» — «Алавес». Прогноз и ставка с коэффициентом 4.00 на матч чемпионата Испании 20 декабря 2020 года

В воскресенье, 20 декабря, в рамках 14-го тура испанской Примеры «Сельта» в Виго на стадионе «Балайдос» сыграет с «Алавесом». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по Москве. Прогноз на «Сельта» — «Алавес».

«Сельта»

После ужасного старта чемпионата, где «Сельта» добыла лишь одну победу в первых десяти встречах, в последних четырех поединках она только побеждает.

Так в этот сверхудачный период клуб из Виго сперва выиграл три матча чемпионата Испании, а накануне разгромил в Кубке страны коллектив из низшей лиги на его поле 5:0.

Победы в первенстве были над «Атлетиком» (2:0) в Бильбао, а также в родных стенах над «Гранадой» (3:1) и «Кадисом» (4:0). Благодаря этим успехам «кельты» поднялись на девятое место в турнирной таблице, уступая три очка еврокубковой зоне.

Календарь и таблица испанской Примеры

На родном «Балайдосе» в текущем розыгрыше Примеры «Сельта» пока играет бескомпромиссно, выиграв три игры при трех фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 10:11.

«Алавес»

«Алавес» с 14 набранными очками плетется внизу турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на три пункта.

«Славные» за последние семь встреч испанского первенства потерпели только одно фиаско, когда в минувшем туре Ла Лиги они на выезде минимально проиграли «Уэске» (0:1).

Также в этот период состоялись два выигрыша и четыре мировых исхода. Отметим, что в пяти из шести случаях клуб из Витории забивал хотя бы гол. Накануне он в Кубке страны легко расправился с представителем низшей лиги, победив 2:0.

Вне родных стен «Алевес» в целом выступает неплохо, выиграв две встречи при одной мировой и трех поражениях, разница мячей в этих играх составляет 7:9.

В прошлом чемпионате Испании эти клубы обменялись домашними викториями — 6:0 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сельты» предлагают — 1.78.

На викторию «Алавеса» дают — 4.90, ничья оценена — в 4.00.

Вполне возможно, что хозяева после столь удачной серии могут пойти на спад. Рекомендуем в данной игре поставить на ничью. 0