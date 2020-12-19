«Спортинг» — «Фаренсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Португалии 19 декабря 2020 года

«Спортинг»
«Спортинг» с 23 набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая ближайшего преследователя на два пункта.
За всю турнирную дистанцию «львы» еще не знали горечи поражений, выиграв в семи встречах при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 23:7.
В своей последней игре первенства лиссабонцы расписали выездную мировую с «Фамаликаном» (2:2), после чего они одержали домашние сухие виктории в кубковых турнирах.
На своей арене в текущем чемпионате страны «Спортинг» добыл три виктории и раз сыграл вничью, разница мячей — 11:4.
«Фаренсе»
«Фаренсе» имеет в своем активе только восемь очков и идет на 14 строке в турнирной таблице чемпионата Португалии, оторвавшись от зоны вылета лишь на балл.
Клуб из города Фару в текущем первенстве смог разжиться только двумя победами, два раза сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 11:14.
В минувшем туре первенства коллектив на своей территории одолел «Маритиму» со счетом 2:1, а перед этим дважды проиграл, где одно фиаско было в чемпионате, а другое в Кубке.
На выезде в текущем чемпионате страны «Фаренсе» еще не побеждал, трижды уступив при одном ничейном исходе при разнице мячей — 3:7.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.33.
На викторию «Фаренсе» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.60.
Лидер первенства на своем поле не должен испытать трудностей с одним из аутсайдеров, выиграв с разницей в несколько мячей. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0