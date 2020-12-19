«Спортинг» — «Фаренсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Португалии 19 декабря 2020 года

В субботу, 19 декабря, 10-м туре чемпионата Португалии по футболу «Спортинг» в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» сыграет с «Фаренсе». Начало — в 23:30 по мск. Прогноз на «Спортинг» — «Фаренсе».

«Спортинг»

«Спортинг» с 23 набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая ближайшего преследователя на два пункта.

За всю турнирную дистанцию «львы» еще не знали горечи поражений, выиграв в семи встречах при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 23:7.

В своей последней игре первенства лиссабонцы расписали выездную мировую с «Фамаликаном» (2:2), после чего они одержали домашние сухие виктории в кубковых турнирах.

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На своей арене в текущем чемпионате страны «Спортинг» добыл три виктории и раз сыграл вничью, разница мячей — 11:4.

«Фаренсе»

«Фаренсе» имеет в своем активе только восемь очков и идет на 14 строке в турнирной таблице чемпионата Португалии, оторвавшись от зоны вылета лишь на балл.

Клуб из города Фару в текущем первенстве смог разжиться только двумя победами, два раза сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 11:14.

В минувшем туре первенства коллектив на своей территории одолел «Маритиму» со счетом 2:1, а перед этим дважды проиграл, где одно фиаско было в чемпионате, а другое в Кубке.

На выезде в текущем чемпионате страны «Фаренсе» еще не побеждал, трижды уступив при одном ничейном исходе при разнице мячей — 3:7.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.33.

На викторию «Фаренсе» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.60.

Лидер первенства на своем поле не должен испытать трудностей с одним из аутсайдеров, выиграв с разницей в несколько мячей. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0