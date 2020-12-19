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    «Львы» уверенно дома разберутся с аутсайдером?

    «Спортинг» — «Фаренсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Португалии 19 декабря 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Фаренсе»
    «Спортинг»
    В субботу, 19 декабря, 10-м туре чемпионата Португалии по футболу «Спортинг» в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» сыграет с «Фаренсе». Начало — в 23:30 по мск. Прогноз на «Спортинг» — «Фаренсе».
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    Футбол. Португалия. Примера 19 Декабря 2020 года
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    «Спортинг»

    «Спортинг» с 23 набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая ближайшего преследователя на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию «львы» еще не знали горечи поражений, выиграв в семи встречах при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 23:7.

    В своей последней игре первенства лиссабонцы расписали выездную мировую с «Фамаликаном» (2:2), после чего они одержали домашние сухие виктории в кубковых турнирах.

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    На своей арене в текущем чемпионате страны «Спортинг» добыл три виктории и раз сыграл вничью, разница мячей — 11:4.

    «Фаренсе»

    «Фаренсе» имеет в своем активе только восемь очков и идет на 14 строке в турнирной таблице чемпионата Португалии, оторвавшись от зоны вылета лишь на балл.

    Клуб из города Фару в текущем первенстве смог разжиться только двумя победами, два раза сыграл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей составляет 11:14.

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    • В минувшем туре первенства коллектив на своей территории одолел «Маритиму» со счетом 2:1, а перед этим дважды проиграл, где одно фиаско было в чемпионате, а другое в Кубке.

    На выезде в текущем чемпионате страны «Фаренсе» еще не побеждал, трижды уступив при одном ничейном исходе при разнице мячей — 3:7.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Фаренсе» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.60.

    Лидер первенства на своем поле не должен испытать трудностей с одним из аутсайдеров, выиграв с разницей в несколько мячей. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0

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    «Спортинг» — «Фаренсе». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.85 на матч чемпионата Португалии 19 декабря 2020 года. Прогноз на «Спортинг» — «Фаренсе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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