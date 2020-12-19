«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.99 на чемпионат Англии 19 декабря 2020 года

«Эвертон» встретится на своем поле с лондонским «Арсеналом» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Арсенал».

«Эвертон»

Спад в игре «Эвертона», похоже, остался позади. Команда Карло Анчелотти очень бодро стартовала, но потом была серия из четырех матчей без побед. Но сейчас «Эвертон» снова начал радовать и результатами, и игрой.

В среду «Эвертон» одержал гостевую победу над «Лестером» (2:0), а перед этим выиграл на своем поле у «Челси» (1:0).

«Эвертон» набрал 10 очков в пяти предыдущих турах, благодаря чему закрепился в таблице АПЛ на пятом месте.

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Факт. «Эвертон» не пропускал только в одном из шести домашних матчей текущего сезона.

«Арсенал»

Кошмарная серия «Арсенала» без побед в АПЛ достигла шести матчей. Последний раз так ужасно лондонский клуб стартовал больше сорока лет назад.

В прошлое воскресенье «Арсенал» уступил дома «Бернли», а уже после этого не смог выиграть на своем поле у «Саутгемптона» (1:1). Интересно, что в обоих матчах «канониры» большую часть второго тайма играли в меньшинстве.

Удаления — одна из проблем «Арсенала». Поэтому можно даже «зарядить» на то, что кто-то из игроков «Арсенала» снова получит красную карточку.

И да, в таблице АПЛ «Арсенал» на данный момент всего лишь 15-й, отставание от захватившего лидерство «Ливерпуля» составляет уже 14 очков. Но это так, просто информация для размышления, всем и так уже давно ясно, что такому «Арсеналу» пока нечего делать в топ-6.

«Арсенал» в последних шести матчах забил всего лишь два мяча.

Прогноз и ставка

На «Эвертон» в предстоящем матче можно поставить за 2.29, ничью букмекеры предлагают за 3.65, а победу «Арсенала» — за 3.18.

«Эвертон» ни разу не пропустил в недавних матчах с «Челси» и «Лестером», которые в разы лучше, чем «Арсенал», бегут в атаку. Очень похоже на то, что Анчелотти наконец-то создал команду, которая умеет играть на результат. «Арсеналу» будет сложно.

Ставка — победа «Эвертона» за 2.29.

А также ставка на тотал «Эвертона» за 2.12. Нападение хозяев способно создать большие проблемы хрупкой обороне «Арсенала». 0