«Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч чемпионата России по футболу 16 декабря 2020 года

В среду, 16 декабря, в 19-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» сыграет с «Динамо». Поединок начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Динамо».

«Сочи»

В конце октября сочинцы на выезде проиграли «Динамо» со счетом 1:3, зато вернувшись домой — победили «Локомотив» (2:1).

Перед ноябрьской международной паузой «Сочи» на своем поле упустил победу над «Уфой» (1:1), а после матчей сборных сочинцы на выезде сыграли вничью с ЦСКА (1:1)

Затем «Сочи» на выезде проиграл «Уралу» (0:1), играя тайм в меньшинстве и пропустив на последних минутах, а потом дома победил «Ахмат» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

В последнем матче сочинцы на своем поле одолели «Спартак» (1:0) и с 30 очками идут на 6-м месте. Разница мячей 26-22, 8 голов забил Нобоа, еще 5 — Бурмистров.

Не сыграют травмированные Попов и Померко. Наставник «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован.

«Динамо»

Бело-голубые начали ноябрь с того, что на выезде одолели «Тамбов» (2:1), а затем дома разгромили «Локомотив» (5:1), который по ходу матча остался вдевятером.

Следующие два матча вышли менее удачными — «Динамо» упустило гостевую победу в дерби со «Спартаком» (1:1), а затем крупно проиграло на выезде «Ростову» (1:4).

В последних матчах подопечные Сандро Шварца не без труда одолели дома тульский «Арсенал» (1:0), а потом в Петербурге проиграли «Зениту» (1:3).

После 18 туров РПЛ «Динамо» с 30 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 24-19, 4 гола забил Даниил Лесовой.

Прогноз и ставки

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 3.15, а на победу «Динамо» — 2.65.

В первом круге «Сочи» победил «Динамо» (3:1), а в прошлом сезоне сочинцы дома ушли от поражения — 1:1, а на выезде вырвали победу со счетом 3:2.

Сочинцы уверенно играют на своем поле даже против лидеров, прогнозируем, что «Сочи» не проиграет дома.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.58 и ТМ 2,5 за 1.76. 0