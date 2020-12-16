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    Обойдет ли «Сочи» динамовцев в турнирной таблице?

    «Сочи» — «Динамо». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.60 на матч чемпионата России по футболу 16 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Динамо»
    «Сочи»
    В среду, 16 декабря, в 19-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» сыграет с «Динамо». Поединок начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 16 Декабря 2020 года
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    «Сочи»

    В конце октября сочинцы на выезде проиграли «Динамо» со счетом 1:3, зато вернувшись домой — победили «Локомотив» (2:1).

    Перед ноябрьской международной паузой «Сочи» на своем поле упустил победу над «Уфой» (1:1), а после матчей сборных сочинцы на выезде сыграли вничью с ЦСКА (1:1)

    Затем «Сочи» на выезде проиграл «Уралу» (0:1), играя тайм в меньшинстве и пропустив на последних минутах, а потом дома победил «Ахмат» (2:0).

    Все прогнозы на РПЛ

    В последнем матче сочинцы на своем поле одолели «Спартак» (1:0) и с 30 очками идут на 6-м месте. Разница мячей 26-22, 8 голов забил Нобоа, еще 5 — Бурмистров.

    Не сыграют травмированные Попов и Померко. Наставник «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован.

    «Динамо»

    Бело-голубые начали ноябрь с того, что на выезде одолели «Тамбов» (2:1), а затем дома разгромили «Локомотив» (5:1), который по ходу матча остался вдевятером.

    Следующие два матча вышли менее удачными — «Динамо» упустило гостевую победу в дерби со «Спартаком» (1:1), а затем крупно проиграло на выезде «Ростову» (1:4).

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    • В последних матчах подопечные Сандро Шварца не без труда одолели дома тульский «Арсенал» (1:0), а потом в Петербурге проиграли «Зениту» (1:3).

    После 18 туров РПЛ «Динамо» с 30 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 24-19, 4 гола забил Даниил Лесовой.

    Прогноз и ставки

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью — 3.15, а на победу «Динамо» — 2.65.

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    В первом круге «Сочи» победил «Динамо» (3:1), а в прошлом сезоне сочинцы дома ушли от поражения — 1:1, а на выезде вырвали победу со счетом 3:2.

    Сочинцы уверенно играют на своем поле даже против лидеров, прогнозируем, что «Сочи» не проиграет дома.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.58 и ТМ 2,5 за 1.76. 0

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