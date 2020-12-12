«Сочи» — «Спартак». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата России по футболу 12 декабря 2020 года

В субботу, 12 декабря, в 18-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на домашнем стадионе «Фишт» сыграет со «Спартаком». Поединок начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Спартак».

«Сочи»

В конце октября сочинцы на выезде проиграли «Динамо» со счетом 1:3, зато вернувшись домой — победили «Локомотив» (2:1).

Перед ноябрьской международной паузой «Сочи» на своем поле упустил победу над «Уфой» (1:1), а после матчей сборных сочинцы на выезде сыграли вничью с ЦСКА (1:1)

В последних матчах «Сочи» на выезде проиграл «Уралу» (0:1), играя тайм в меньшинстве и пропустив на последних минутах, а потом до победил «Ахмат» (2:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 17 туров РПЛ «Сочи» с 27 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 25-22, 7 голов забил Нобоа, еще 5 — Бурмистров.

Не сыграют травмированные Попов и Померко. Наставник «Сочи» Владимир Федотов дисквалифицирован на 3 матча.

«Спартак»

В конце октября «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» (3:1) при весьма спорном судействе, а затем дома проиграл «Ростову» (0:1), играя в большинстве.

Перед ноябрьской паузой на матчи сборных красно-белые на выезде не справились с «Уралом» (2:2), а в затем ушли от домашнего поражения в матче с «Динамо» (1:1).

В последних матчах «Спартак» дома обыграл «Ротор» (2:0) и разгромил играющий полурезевным составом «Тамбов» (5:1).

С 34 очками после 17 туров «Спартак» делит первое место с «Зенитом», уступая птиерцам по доп. показателям.

Календарь и таблица РПЛ

Разница мячей 32-17, по 8 голов забили Понсе и Ларссон, еще 5 — Александр Соболев, который не сыграет из-за травмы, как и Максим Глушенков.

Прогноз и ставки

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.65, на ничью — 3.50, а на победу «Спартака» — 2.08.

В первом круге «Спартак» в 1-м туре упустил домашнюю победу над «Сочи» (2:2) в матче со скандальным судейством. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.

Сочинцы уверенно играют на своем поле, но прогнозируем, что «Спартак» не проиграет в Сочи.

Матч вряд ли будет результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют — нет» за 1.77 и ТМ 2,5 за 1.66. 0