«Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Бундеслиги 5 ноября 2020 года

В поединке 10 тура Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией» Дортмунд на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало матча 5 декабря в 17:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д.

«Айнтрахт»

«Орлы» попал в затяжную полосу матчей без побед. Она состоит из шести выступлений, но только одно из них заканчивалось для хозяев фиаско.

«Айнтрахт» играл вничью в четырех последних матчах турнира и во всех четырех случаях коллектив Ади Хюттера пропускал. К примеру, в прошлом туре франкфуртская команда пропустила 3 мяча от «Униона» (3:3). Дважды в их воротах расписался «Штутгарт».

Помимо этого «Айнтрахт» провел ничейные матчи с «Лейпцигом» (1:1) и «Вердером» (1:1). На счету клуба 6 ничьих в чемпионате и это больше, чем у кого-либо. Помимо мировых было две победы и поражение.

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«Айнтрахт» занимает 9 место в таблице, набрав 12 очков.

«Боруссия» Д

У «шмелей» 4 позиция и 18 баллов на счету. Они проиграли в двух из трех последних выступлений в чемпионате Германии.

В первую очередь такие результаты связаны с кадровыми проблемами, поскольку Холанн, Загаду и Дилейни травмированы. На эту игру под большим вопросом Хуммельс и Джан.

«Боруссия» Д в прошлый раз проиграла «Кельну» 1:2, а в 7 туре команда уступила «Баварии» 2:3. Среди недели «желто-черные» расписали ничью с «Лацио» (1:1). Ну и отметим две победы — над «Брюгге» 3:0 и «Гертой» 5:2.

На выезде «Боруссия» побеждала в трех матчах подряд, пропустив только в одном из них.

Прогноз и ставки

Согласно котировкам от букмекеров, «Боруссия» фаворит за 1.98, на «Айнтрахт» они дают 3.45. Ничью предлагают за 4.20.

«Боруссия» пропускала не менее двух раз в каждом из трех последних матчей чемпионата. «Айнтрахт» достаточно неплохо поражал ворота соперников, в том числе «Лейпцига», «Униона» и «Штутгарта».

Предлагаем поставить на тотал больше трех за 1.83. Сейчас обе команды достаточно пропускают, а очные встречи между ними проходят с обилием голевых моментов. 0