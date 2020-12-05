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    «Айнтрахт» и «Боруссия» Д устроят голевую перестрелку?

    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Бундеслиги 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д
    Марко Ройс
    В поединке 10 тура Бундеслиги «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией» Дортмунд на стадионе «Дойче Банк Парк». Начало матча 5 декабря в 17:30 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Декабря 2020 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Айнтрахт»

    «Орлы» попал в затяжную полосу матчей без побед. Она состоит из шести выступлений, но только одно из них заканчивалось для хозяев фиаско.

    «Айнтрахт» играл вничью в четырех последних матчах турнира и во всех четырех случаях коллектив Ади Хюттера пропускал. К примеру, в прошлом туре франкфуртская команда пропустила 3 мяча от «Униона» (3:3). Дважды в их воротах расписался «Штутгарт».

    Помимо этого «Айнтрахт» провел ничейные матчи с «Лейпцигом» (1:1) и «Вердером» (1:1). На счету клуба 6 ничьих в чемпионате и это больше, чем у кого-либо. Помимо мировых было две победы и поражение.

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    «Айнтрахт» занимает 9 место в таблице, набрав 12 очков.

    «Боруссия» Д

    У «шмелей» 4 позиция и 18 баллов на счету. Они проиграли в двух из трех последних выступлений в чемпионате Германии.

    В первую очередь такие результаты связаны с кадровыми проблемами, поскольку Холанн, Загаду и Дилейни травмированы. На эту игру под большим вопросом Хуммельс и Джан.

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    • «Боруссия» Д в прошлый раз проиграла «Кельну» 1:2, а в 7 туре команда уступила «Баварии» 2:3. Среди недели «желто-черные» расписали ничью с «Лацио» (1:1). Ну и отметим две победы — над «Брюгге» 3:0 и «Гертой» 5:2.

    На выезде «Боруссия» побеждала в трех матчах подряд, пропустив только в одном из них.

    Прогноз и ставки

    Согласно котировкам от букмекеров, «Боруссия» фаворит за 1.98, на «Айнтрахт» они дают 3.45. Ничью предлагают за 4.20.

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    «Боруссия» пропускала не менее двух раз в каждом из трех последних матчей чемпионата. «Айнтрахт» достаточно неплохо поражал ворота соперников, в том числе «Лейпцига», «Униона» и «Штутгарта».

    Предлагаем поставить на тотал больше трех за 1.83. Сейчас обе команды достаточно пропускают, а очные встречи между ними проходят с обилием голевых моментов. 0

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    «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Бундеслиги 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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