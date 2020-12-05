«Челси» — «Лидс». Прогноз (к. 1.81) на тоталы в матче АПЛ 5 декабря 2020 года

В 11 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 5 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Лидс».

«Челси»

Лондонская команда после десяти туров АПЛ имеет на своем счету 19 очков. В таблице она замыкает тройку сильнейших и отстает от первых двух клубов на 2 балла.

С конца сентября «Челси» не проигрывает во всех соревнованиях в течение 12 матчей. А с 28 октября по 24 ноября «аристократы» провели серию из шести побед, которая началась в гостевой встречи с «Краснодаром» в Лиге чемпионов (4:0).

Затем в чемпионате подопечные Фрэнка Лэмпарда разгромили «Бернли» (3:0), а в еврокубках его команда прихлопнула «Ренн» (3:0). Позже в домашнем первенстве синие обыграли «Шеффилд Юнайтед» (4:1) и «Ньюкасл» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

Далее в ЛЧ «Челси» снова победил «Ренн» (2:1). А в 10 туре АПЛ была ничья в дерби с «Тоттенхэмом» (0:0). На неделе коллектив Фрэнки разбил «Севилью» в Лиге чемпионов (4:0).

«Лидс»

В своих десяти поединках чемпионата команда из одноименного города смогла завоевать 14 очков. В таблице первенства она занимает 12 место, но от зоны еврокубков отстает всего на 3 пункта.

На старте сезона «Лидс» проиграл «Ливерпулю» в первом туре АПЛ (3:4) и вылетел из Кубка лиги от «Халла» по пенальти (1:1, 8:9). После этого белые провели небольшой отрезок из трех матчей без поражений.

В этих встречах «павлины» победили «Фулхэм» (4:3) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также расписали мировую с «Ман Сити» (1:1). В последних октябрьских поединках «Лидс» уступил «Вулвз» (0:1) и раскатал «Астон Виллу» (3:0).

А в начале ноября подопечные Марсело Бьелсы были разгромлены «Лестером» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4). В двух других матчах минувшего месяца «Лидс» скатал ничейку с «Арсеналом» (0:0) и переиграл «Эвертон» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Челси» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.57, на ничью — за 4.52, а на победу «Лидса» — за 5.90.

Лондонский клуб является одним из самых результативных в АПЛ (22 гола в 10 играх). Сейчас команда Лэмпарда на ходу. Она никому не проигрывает, вышла в плей-офф Лиги чемпионов и бьется да лидерство в АПЛ.

Ну а «Лидс», выдавший яркий старт, теперь выступает нестабильно. Но против топов подопечные Бьелсы играют смело и редко покидают поле без гола. В гостях «павлины» будут огрызаться и навяжут борьбу «Челси». Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.81. 0