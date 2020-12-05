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    Подарит ли голы противостояние «Челси» с «Лидсом»?

    «Челси» — «Лидс». Прогноз (к. 1.81) на тоталы в матче АПЛ 5 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лидс»
    Тимо Вернер
    В 11 туре английской Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» 5 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Лидс».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2020 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.35
  • 2
  • 5.70
  • Ставка!
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    «Челси»

    Лондонская команда после десяти туров АПЛ имеет на своем счету 19 очков. В таблице она замыкает тройку сильнейших и отстает от первых двух клубов на 2 балла.

    С конца сентября «Челси» не проигрывает во всех соревнованиях в течение 12 матчей. А с 28 октября по 24 ноября «аристократы» провели серию из шести побед, которая началась в гостевой встречи с «Краснодаром» в Лиге чемпионов (4:0).

    Затем в чемпионате подопечные Фрэнка Лэмпарда разгромили «Бернли» (3:0), а в еврокубках его команда прихлопнула «Ренн» (3:0). Позже в домашнем первенстве синие обыграли «Шеффилд Юнайтед» (4:1) и «Ньюкасл» (2:0).

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    Далее в ЛЧ «Челси» снова победил «Ренн» (2:1). А в 10 туре АПЛ была ничья в дерби с «Тоттенхэмом» (0:0). На неделе коллектив Фрэнки разбил «Севилью» в Лиге чемпионов (4:0).

    «Лидс»

    В своих десяти поединках чемпионата команда из одноименного города смогла завоевать 14 очков. В таблице первенства она занимает 12 место, но от зоны еврокубков отстает всего на 3 пункта.

    На старте сезона «Лидс» проиграл «Ливерпулю» в первом туре АПЛ (3:4) и вылетел из Кубка лиги от «Халла» по пенальти (1:1, 8:9). После этого белые провели небольшой отрезок из трех матчей без поражений.

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    • В этих встречах «павлины» победили «Фулхэм» (4:3) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0), а также расписали мировую с «Ман Сити» (1:1). В последних октябрьских поединках «Лидс» уступил «Вулвз» (0:1) и раскатал «Астон Виллу» (3:0).

    А в начале ноября подопечные Марсело Бьелсы были разгромлены «Лестером» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:4). В двух других матчах минувшего месяца «Лидс» скатал ничейку с «Арсеналом» (0:0) и переиграл «Эвертон» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» в предстоящем матче букмекеры предлагают поставить за 1.57, на ничью — за 4.52, а на победу «Лидса» — за 5.90.

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    Лондонский клуб является одним из самых результативных в АПЛ (22 гола в 10 играх). Сейчас команда Лэмпарда на ходу. Она никому не проигрывает, вышла в плей-офф Лиги чемпионов и бьется да лидерство в АПЛ.

    Ну а «Лидс», выдавший яркий старт, теперь выступает нестабильно. Но против топов подопечные Бьелсы играют смело и редко покидают поле без гола. В гостях «павлины» будут огрызаться и навяжут борьбу «Челси». Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.81. 0

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    «Челси» — «Лидс». Прогноз (к. 1.81) на тоталы в матче АПЛ 5 декабря 2020 года. Прогноз на «Челси» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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