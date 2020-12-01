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    Сможет ли «Реал» взять реванш у «Шахтера»?

    «Шахтер» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 1.94) и ставки на Лигу чемпионов 1 декабря 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Реал» Мадрид
    «Реал» проиграл «Шахтеру» в первом матче со счетом 2:3
    Донецкий «Шахтер» встретится с мадридским «Реалом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 1 декабря в Киеве, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Шахтер» — «Реал» Мадрид.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 01 Декабря 2020 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:55 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.80
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.35
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    «Шахтер»

    «Шахтер», как известно, стартовал в групповом этапе с грандиозной победы над «Реалом». В конце октября чемпион Украины выиграл на поле «Королевского клуба» со счетом 3:2.

    После домашнего матча с «Интером» украинский гранд еще раз четко показал, что намерен участвовать в борьбе за путевку в плей-офф. Но после двух матчей против «Боруссии» из Менхенгладбаха стало ясно, что «Шахтеру» светит максимум попадание в Лигу Европы.

    В двух матчах против немецкого клуба «Шахтер» пропустил десять мячей, не забив в ответ ни одного мяча. Полнейшая капитуляция. Складывалось впечатление, что «Боруссия» играла в лучшем случае против середняка второй Бундеслиги.

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  • 26/11/2020

    • «Шахтер» по-прежнему сохраняет шансы на выход в плей-офф ЛЧ, но для этого теперь нужно совершить почти подвиг — обыграть сначала «Реал», а потом одержать гостевую победу над «Интером».

    «Реал»

    Тем временем «Реал», как обычно, не лучшим образом выглядел в первых матчах, СМИ даже успели «уволить» Зинедина Зидана с поста главного тренера, но все оказалось не так уж и печально.

    Ключевыми стали, пожалуй, последние минуты матча с менхенгладбахской «Боруссией», когда «Реал» проигрывал 0:2, но буквально за секунды до финального свистка вырвал ничью.

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    А после этого дважды выиграл у «Интера». Особенно красивой получилась победа в Милане, «Королевский клуб» переиграл команду Антонио Конте по всем статьям.

    Теперь «Реалу» для попадания в плей-офф достаточно выиграть в Киеве.

    Прогноз и ставка

    И букмекеры практически не сомневаются, что ближайшая игра завершится в пользу «Реала». Победу гостей предлагают за 1.36, на ничью можно поставить за 5.90, а на «Шахтер» — за 8.20.

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    Абсолютно логичный и справедливый расклад, хотя у кого-то, возможно, есть сомнения, все-таки «Шахтер» перед этим выиграл в Мадриде. На самом деле, поражение «Реала» в домашней игре с «горняками» — это всего лишь банальное недоразумение.

    В Киеве «Реал» без проблем возьмет реванш. Ставка — победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.94.

    Еще один интересный вариант — «Реал» выиграет первый тайм и матч за 1.78.

    Также можно рассмотреть победу «Реала» в первом тайме с форой (-1,0) за 2.68. 0

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    «Шахтер» — «Реал» Мадрид. Прогноз (к. 1.94) и ставки на Лигу чемпионов 1 декабря 2020 года. Прогноз на «Шахтер» — «Реал» Мадрид. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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