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    Сможет ли «Мариуполь» выиграть во Львове?

    «Львов» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Украины 27 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Мариуполь»
    «Мариуполь»
    «Львов» сыграет на своем поле с «Мариуполем» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Львов» — «Мариуполь».

    «Львов»

    Львовская команда после девяти сыгранных матчей находится в турнирной таблице на предпоследней позиции.

    В активе западноукраинского клуба на данный момент всего лишь семь очков при разнице мячей «-16».

    Правда, совсем уж безнадежным «Львов» нельзя назвать. В трех предыдущих турах львовяне набрали шесть очков благодаря сенсационным победам над «Ворсклой» и «Десной». Между этими матчами также было поражение от «Александрии», но ноябрьский отрезок «Львов», в любом случае, провел шикарно.

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    Но в целом, безусловно, негатива все равно намного больше. «Львов» очень долго разгонялся, и не факт, что продолжит регулярно набирать очки.

    «Мариуполь»

    Тем временем «Мариуполь» с 13 очками находится на восьмом месте. Вполне удовлетворительная турнирная ситуация, особенно для команды, которая о большем и не мечтает.

    В предыдущих семи матчах «Мариуполь» одержал только одну победу. Но на это можно посмотреть и с другой стороны: в этот же период команда потерпела всего два поражения. То есть «Мариуполь» часто играет вничью — например, три раза в четырех предыдущих матчах.

    Еще один интересный факт: «Мариуполь» не смог забить только в одном из пяти предыдущих матчей. Команда смогла отличиться даже в игре с донецким «Шахтером».

    Прогноз и ставка

    На «Львов» в предстоящем матче можно поставить за 2.77, ничью букмекеры предлагают за 3.36, а победу «Мариуполя» — за 2.43.

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    Как ни крути, а «Мариуполь» все-таки выглядит посолиднее. У гостей намного лучше обстоят дела и с атакой, с обороной. Тогда как «Львов» очень мало забивает и довольно много пропускает (в среднем больше двух мячей за игру).

    Ставка — победа «Мариуполя» с форой (0) за 1.80.

    А также ставка на индивидуальный тотал «Мариуполя» больше 1,5 за 2.36. 0

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    «Львов» — «Мариуполь». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат Украины 27 ноября 2020 года. Прогноз на «Львов» — «Мариуполь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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