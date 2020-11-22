«Интер» — «Торино». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Серии А 22 ноября 2020 года

В восьмом туре чемпионата Италии «Интер» будет принимать «Торино». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 22 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Торино».

«Интер»

В семи турах Серии А миланская команда заработала 12 баллов. В таблице чемпионата она находится на седьмой позиции. От первой строчки «нерадзурри» отстают на 5 пунктов.

После двух побед в чемпионате на страте «Интер» потерял очки в четырех встречах из пяти. В октябрьских играх черно-синие расписали мировую с «Лацио» (1:1), уступили «Милану» (1:2), одолели «Дженоа» (2:0) и скатали ничейку с «Пармой» (2:2).

Еще одна потеря очков в Серии А была в матче седьмого тура. В гостевом противостоянии с «Аталантой» подопечные Антонио Конте расписали мировую (1:1). Не очень здорово «Интер» идет и еврокубках.

Все прогнозы на Серию А

В трех играх в Лиге чемпионов «нерадзурри» заработали 2 балла, из-за чего в таблице они последние. В матчах под эгидой УЕФА команда Конте расписала мировую с «Боруссией» М (2:2), «Шахтером» (0:0) и уступила «Реалу» (2:3).

«Торино»

Футбольный клуб из Турина сумел подняться на 17-е место в турнирной таблице. За семь матчей команда набрала 5 очков и опередила соперников из зоны вылета по дополнительным показателям.

В стартовых трех поединках Серии А «Торино» не набрал ни единого балла. В первом матче «быки» уступили «Фиорентине» на «Артемио Франки» (0:1), после чего команда потерпела два поражения в родных стенах.

На своем поле подопечные Марко Джампаоло оказались слабее «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3). А первый балл бордовые завоевали в игре с «Сассуоло» 23 октября (3:3).

Далее в 1/32 финала Кубка Италии «Торино» прошел «Лечче» в овертайме (3:1), а затем было поражение от «Лацио» (3:4). Еще в двух поединках чемпионата туринцы переиграли «Дженоа» (2:1) и расписали мировую с «Кротоне» (0:0).

Прогноз и ставка

На победу «Интера» в восьмом туре Серии А букмекеры дают коэффициент 1.34, на ничью они предлагают поставить за 6.00, а на победу «Торино» — за 8.80.

Пока у команды Конте в чемпионате проблемы. Уже на старте миланцы растранжирили много очков, однако забивают «нерадзурри» достаточно.

В поединке с «Торино», который имеет третий худший показатель в обороне, атака «Интера» может положить пачку голов. Наши прогноз и ставка — «Интер» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.83. 0