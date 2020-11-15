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    Сможет ли Уэльс обыграть Ирландию?

    Уэльс — Ирландия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Ирландия
    Гарет Бейл
    Сборные Уэльса и Ирландии встретятся в 5-м туре Лиги наций. Матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити». Начало — в 20:00 мск. Прогноз на Уэльс — Ирландия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 15 Ноября 2020 года
    Уэльс
  • Лига наций УЕФА. B4
    •  Уэльс 20:00 Ирландия Ирландия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.10
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  • 3.80
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    Сборная Уэльса

    Сборная Уэльса ноябрьский цикл матчей начала с контрольной встречи со сборной США. Поединок завершился без забитых мячей — 0:0.

    В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 у Уэльса — три победы в четырех матчах при одной ничьей. Все три победы (две над Болгарией и одна над Финляндией) были одержаны с одинаковым счетом 1:0. Более того, Уэльс не пропустил и в четвертом матче турнира — 0:0 с Ирландией в гостях.

    Команда Райана Гиггза в своей группе Лиги В занимает первое место, набрав 10 очков и на 1 балл опережая финнов.

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    В этом году Уэльс пропускал только в одном матче из шести — в октябре валлийцы разгромно проиграли Англии в товарищеской встрече (0:3).

    Сборная Ирландии

    Сборная Ирландии перед игрой с Уэльсом провела контрольный матч против сборной Англии и потерпела поражение со счетом 0:3.

    В этом году ирландцы еще не побеждали — три ничьи и три поражения. Причем забить в шести матчах команде удалось только один гол.

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    • В октябре Ирландия вылетела из плей-офф квалификации Евро-2020, проиграв Словакии по пенальти (0:0 и 2:4).

    В Лиге наций у Ирландии две ничьи (1:1 с Болгарией и 0:0 с Уэльсом) и два поражения от Финляндии с одинаковым счетом 0:1.

    Набрав 2 очка, ирландцы уже потеряли шансы на повышение в классе, а вот бороться за то, чтобы не понизиться, еще придется с Болгарией, у которой 1 очко.

    Прогноз и ставка

    На победу Уэльса букмекеры дают коэффициент 2,13, на ничью — 3,10, а на победу Ирландии — 3,92.

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    Наиболее очевидными, учитывая то, как мало забивают обе команды, выглядят ставки на «тотал меньше», однако можно также поставить на победу фаворита матча Уэльса хотя бы в одном тайме.

    Прогноз и ставка на матч — Уэльс выиграет один из таймов с коэффициентом 1,70. 0

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    Уэльс — Ирландия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Уэльс — Ирландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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