Уэльс — Ирландия. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

Сборные Уэльса и Ирландии встретятся в 5-м туре Лиги наций. Матч пройдет на стадионе «Кардифф Сити». Начало — в 20:00 мск. Прогноз на Уэльс — Ирландия.

Сборная Уэльса

Сборная Уэльса ноябрьский цикл матчей начала с контрольной встречи со сборной США. Поединок завершился без забитых мячей — 0:0.

В розыгрыше Лиги наций 2020-2021 у Уэльса — три победы в четырех матчах при одной ничьей. Все три победы (две над Болгарией и одна над Финляндией) были одержаны с одинаковым счетом 1:0. Более того, Уэльс не пропустил и в четвертом матче турнира — 0:0 с Ирландией в гостях.

Команда Райана Гиггза в своей группе Лиги В занимает первое место, набрав 10 очков и на 1 балл опережая финнов.

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В этом году Уэльс пропускал только в одном матче из шести — в октябре валлийцы разгромно проиграли Англии в товарищеской встрече (0:3).

Сборная Ирландии

Сборная Ирландии перед игрой с Уэльсом провела контрольный матч против сборной Англии и потерпела поражение со счетом 0:3.

В этом году ирландцы еще не побеждали — три ничьи и три поражения. Причем забить в шести матчах команде удалось только один гол.

В октябре Ирландия вылетела из плей-офф квалификации Евро-2020, проиграв Словакии по пенальти (0:0 и 2:4).

В Лиге наций у Ирландии две ничьи (1:1 с Болгарией и 0:0 с Уэльсом) и два поражения от Финляндии с одинаковым счетом 0:1.

Набрав 2 очка, ирландцы уже потеряли шансы на повышение в классе, а вот бороться за то, чтобы не понизиться, еще придется с Болгарией, у которой 1 очко.

Прогноз и ставка

На победу Уэльса букмекеры дают коэффициент 2,13, на ничью — 3,10, а на победу Ирландии — 3,92.

Наиболее очевидными, учитывая то, как мало забивают обе команды, выглядят ставки на «тотал меньше», однако можно также поставить на победу фаворита матча Уэльса хотя бы в одном тайме.

Прогноз и ставка на матч — Уэльс выиграет один из таймов с коэффициентом 1,70. 0