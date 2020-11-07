«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч АПЛ 7 ноября 2020 года

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 7 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».

«Эвертон»

Ливерпульская команда в турнирной таблице АПЛ опустилась на четвертое место с 13 баллами в копилке. Теперь от своих заклятых соперников синие отстают на 3 очка.

В новом сезоне «Эвертон» сумел выиграть четыре матча в чемпионате Англии кряду. В этих встречах «ириски» победили «Тоттенхэм» (1:0), «Вест Бромвич» (5:2), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Брайтон» (4:2).

Между поединками в первенстве команда Карло Анчелотти выступала и в Кубке лиги. В этом турнире ливерпульский клуб прошел «Солфорд» (3:0), «Флитвуд» (5:2) и «Вест Хэм» (4:1).

Все прогнозы на АПЛ

А прервалась серия побед «Эвертона» в дерби с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура АПЛ (2:2). После этого подопечные Карло Анчелотти слегка сбавили обороты, проиграв «Саутгемптону» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2).

«Манчестер Юнайтед»

Манчестерская команда застряла на 15-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. За шесть игр чемпионата «манкунианцы» заработали всего 7 очков.

Самое крупное поражение в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел 4 октября, уступив «Тоттенхэму» на «Олд Траффорд» (1:6). После этого матча «красные дьяволы» вырвали победу у «Ньюкасла», забив три гола в концовке (4:1).

В первом раунде ЛЧ команда Уле-Гуннара Сульшера снова огорчила ПСЖ (2:1), а затем была очередная потеря очков в чемпионате. На сей раз «МЮ» дома расписал мировую с «Челси» (0:0).

Во втором матче Лиги чемпионов «Юнайтед» раскатал «РБ Лейпциг» (5:0). А в двух недавних поединках «манкунианцы» влетели «Арсеналу» в АПЛ (0:1) и «Истанбулу Башакшехир» в еврокубках (1:2).

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.01, ничья оценивается в 3.56, а победа «МЮ» — в 2.43.

«Эвертон» слегка перегорел в двух последних матчах Премьер-лиги, в то время как «МЮ» штормит весь сезон. Сейчас вокруг клуба из Манчестера ходит много разговоров, включая и слухи о возможной отставке Сульшера.

На старте чемпионата «Юнайтед» успел потерять много очков, а в игре на «Гудисон Парк» неудачи могут продолжиться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1.5 за 2.35. 0