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    Вернется ли «Эвертон» на победный путь в АПЛ?

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч АПЛ 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»
    Люка Динь
    В восьмом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 7 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Ноября 2020 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 15:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    Ливерпульская команда в турнирной таблице АПЛ опустилась на четвертое место с 13 баллами в копилке. Теперь от своих заклятых соперников синие отстают на 3 очка.

    В новом сезоне «Эвертон» сумел выиграть четыре матча в чемпионате Англии кряду. В этих встречах «ириски» победили «Тоттенхэм» (1:0), «Вест Бромвич» (5:2), «Кристал Пэлас» (2:1) и «Брайтон» (4:2).

    Между поединками в первенстве команда Карло Анчелотти выступала и в Кубке лиги. В этом турнире ливерпульский клуб прошел «Солфорд» (3:0), «Флитвуд» (5:2) и «Вест Хэм» (4:1).

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    А прервалась серия побед «Эвертона» в дерби с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура АПЛ (2:2). После этого подопечные Карло Анчелотти слегка сбавили обороты, проиграв «Саутгемптону» (0:2) и «Ньюкаслу» (1:2).

    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерская команда застряла на 15-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. За шесть игр чемпионата «манкунианцы» заработали всего 7 очков.

    Самое крупное поражение в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел 4 октября, уступив «Тоттенхэму» на «Олд Траффорд» (1:6). После этого матча «красные дьяволы» вырвали победу у «Ньюкасла», забив три гола в концовке (4:1).

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  • 03/11/2020

    • В первом раунде ЛЧ команда Уле-Гуннара Сульшера снова огорчила ПСЖ (2:1), а затем была очередная потеря очков в чемпионате. На сей раз «МЮ» дома расписал мировую с «Челси» (0:0).

    Во втором матче Лиги чемпионов «Юнайтед» раскатал «РБ Лейпциг» (5:0). А в двух недавних поединках «манкунианцы» влетели «Арсеналу» в АПЛ (0:1) и «Истанбулу Башакшехир» в еврокубках (1:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.01, ничья оценивается в 3.56, а победа «МЮ» — в 2.43.

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    «Эвертон» слегка перегорел в двух последних матчах Премьер-лиги, в то время как «МЮ» штормит весь сезон. Сейчас вокруг клуба из Манчестера ходит много разговоров, включая и слухи о возможной отставке Сульшера.

    На старте чемпионата «Юнайтед» успел потерять много очков, а в игре на «Гудисон Парк» неудачи могут продолжиться. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1.5 за 2.35. 0

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    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч АПЛ 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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