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    «Даллас» прервет серию «Нэшвилла»?

    «Нэшвилл» — «Даллас». Прогноз и ставки на МЛС 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Даллас»
    Беспроигрышная серия «Нэшвилла» составляет пять матчей
    «Нэшвилл» встретится на своем поле с «Далласом» в рамках очередного матча регулярного сезона МЛС. Матч пройдет в Нэшвилле, начало — в 04:30 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Даллас».

    «Нэшвилл»

    Благодаря последним успехам «Нэшвилл» поднялся в турнирной таблице Восточной конференции МЛС на восьмое место, которое позволяет принять участие в плей-офф.

    Беспроигрышная серия «Нэшвилла» составляет на данный момент пять матчей. В них клуб из штата Теннеси одержал три победы и дважды сыграл вничью.

    Более того, у «Нэшвилла» всего лишь одно поражение в десяти последних матчах. В этот период команда Гари Смита пропускала больше одного гола.

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    Также можно отметить статистику «Нэшвилла» в домашних матчах. На своем поле хозяева предстоящей встречи в этом сезоне еще не проигрывали.

    «Даллас»

    Тем временем «Даллас» находится на пятом месте в Западной конференции. В двадцати матчах «быки» набрали 31 очко.

    В прошлом матче «Даллас» легко выиграл у «Хьюстон Динамо», а перед этим одержал важную победу над «Интером» (Майами), за который теперь играют Гонсало Игуаин и Блез Матюиди.

    При этом «Даллас», как правило, набирает очки только дома. Команда Лучи Гонсалеса в четырех предыдущих матчах на выезде потерпела три поражения.

    Единственный раз клуб из Техаса выигрывал в гостях в середине сентября, когда одержал победу над «Спортинг Канзас-Сити».

    Прогноз и ставка

    Победу «Нэшвилла» букмекеры предлагают за 2.21, на ничью можно поставить за 3.30, а на «Даллас» — за 3.35.

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    На самом деле, МЛС в последнее время не тот турнир, который идеально подходит для ставок на исходы. Матчи здесь, как правило, очень непредсказуемые в этом плане.

    Поэтому лучше выбрать несколько вариантов на голы.

    Например, ставка на общий тотал матча больше 2,5 за 2,02.

    Или ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.18. 0

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    «Нэшвилл» — «Даллас». Прогноз и ставки на МЛС 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Нэшвилл» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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