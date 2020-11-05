«Нэшвилл» — «Даллас». Прогноз и ставки на МЛС 5 ноября 2020 года

«Нэшвилл» встретится на своем поле с «Далласом» в рамках очередного матча регулярного сезона МЛС. Матч пройдет в Нэшвилле, начало — в 04:30 мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Даллас».

«Нэшвилл»

Благодаря последним успехам «Нэшвилл» поднялся в турнирной таблице Восточной конференции МЛС на восьмое место, которое позволяет принять участие в плей-офф.

Беспроигрышная серия «Нэшвилла» составляет на данный момент пять матчей. В них клуб из штата Теннеси одержал три победы и дважды сыграл вничью.

Более того, у «Нэшвилла» всего лишь одно поражение в десяти последних матчах. В этот период команда Гари Смита пропускала больше одного гола.

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Также можно отметить статистику «Нэшвилла» в домашних матчах. На своем поле хозяева предстоящей встречи в этом сезоне еще не проигрывали.

«Даллас»

Тем временем «Даллас» находится на пятом месте в Западной конференции. В двадцати матчах «быки» набрали 31 очко.

В прошлом матче «Даллас» легко выиграл у «Хьюстон Динамо», а перед этим одержал важную победу над «Интером» (Майами), за который теперь играют Гонсало Игуаин и Блез Матюиди.

При этом «Даллас», как правило, набирает очки только дома. Команда Лучи Гонсалеса в четырех предыдущих матчах на выезде потерпела три поражения.

Единственный раз клуб из Техаса выигрывал в гостях в середине сентября, когда одержал победу над «Спортинг Канзас-Сити».

Прогноз и ставка

Победу «Нэшвилла» букмекеры предлагают за 2.21, на ничью можно поставить за 3.30, а на «Даллас» — за 3.35.

На самом деле, МЛС в последнее время не тот турнир, который идеально подходит для ставок на исходы. Матчи здесь, как правило, очень непредсказуемые в этом плане.

Поэтому лучше выбрать несколько вариантов на голы.

Например, ставка на общий тотал матча больше 2,5 за 2,02.

Или ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 2.18. 0