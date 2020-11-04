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    Увезет ли «Ювентус» 3 очка из Будапешта?

    «Ференцварош» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Групама» 4 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Ювентус».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 04 Ноября 2020 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 23:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.50
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    «Ференцварош»

    Команда из Будапешта в Группе G занимает последнее место. В двух матчах венгерский клуб заработал всего 1 балл, забил 3 гола, а пропустил 7 мячей.

    В первом поединке Лиги чемпионов «Ференцварош» ждало сложное испытание в виде противостояния с «Барсой» на «Камп Ноу». В гостях «орлы» потерпели разгромное поражение (1:5).

    Затем был домашний матч с киевским «Динамо». В поединке на «Групама» подопечные Сергея Реброва совершили камбэк после 0:2. Встреча закончилась вничью — 2:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В Высшей лиге Венгрии «Ференцварош» после семи туров лидирует в таблице с 17 очками. В недавней игре чемпионата «орлы» расписали мировую с «МОЛ Фехервар» (1:1).

    «Ювентус»

    Футбольный клуб из Турина находится на второй строчке в квартете G. В двух матчах «зебры» заработали 3 очка. От лидеров группы они отстают на 3 балла.

    На старте Лиги чемпионов «Ювентус» отправился в Киев. На «Олимпийском» два гола Альваро Мораты подарили «старой синьоре» победу (2:0).

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    В чемпионате Италии «Ювентус» поднялся на третье место в таблице. За шесть туров Серии А туринцы заработали 12 очков. Разрыв между первой позицией составляет 4 пункта.

    Прогноз и ставка

    На победу клуба «Ференцварош» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 12.5, на ничью — 6.15, а на победу «Ювентуса» — 1.27.

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    В состав «Юве» вернулся Криштиану Роналду, который привык в Лиге чемпионов забивать соперникам пачками.

    Голодный до голов в еврокубках португалец зарядит позитивом всю команду. В Будапеште гости могут устроить праздник голов.

    Наши прогноз и ставка — победа «Ювентуса» с форой -1.5 с коэффициентом 1.72. 0

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    «Ференцварош» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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