«Ференцварош» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ференцварош» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Групама» 4 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Ювентус».

«Ференцварош»

Команда из Будапешта в Группе G занимает последнее место. В двух матчах венгерский клуб заработал всего 1 балл, забил 3 гола, а пропустил 7 мячей.

В первом поединке Лиги чемпионов «Ференцварош» ждало сложное испытание в виде противостояния с «Барсой» на «Камп Ноу». В гостях «орлы» потерпели разгромное поражение (1:5).

Затем был домашний матч с киевским «Динамо». В поединке на «Групама» подопечные Сергея Реброва совершили камбэк после 0:2. Встреча закончилась вничью — 2:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В Высшей лиге Венгрии «Ференцварош» после семи туров лидирует в таблице с 17 очками. В недавней игре чемпионата «орлы» расписали мировую с «МОЛ Фехервар» (1:1).

«Ювентус»

Футбольный клуб из Турина находится на второй строчке в квартете G. В двух матчах «зебры» заработали 3 очка. От лидеров группы они отстают на 3 балла.

На старте Лиги чемпионов «Ювентус» отправился в Киев. На «Олимпийском» два гола Альваро Мораты подарили «старой синьоре» победу (2:0).

А 28 августа команда Антонио Конте провела встречу с «Барселоной» в Турине. В той игре Мората снова забил, но все три гола форварда отменил ВАР. На своем поле «бьянконери» проиграли каталонцам (0:2).

В чемпионате Италии «Ювентус» поднялся на третье место в таблице. За шесть туров Серии А туринцы заработали 12 очков. Разрыв между первой позицией составляет 4 пункта.

Прогноз и ставка

На победу клуба «Ференцварош» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 12.5, на ничью — 6.15, а на победу «Ювентуса» — 1.27.

В состав «Юве» вернулся Криштиану Роналду, который привык в Лиге чемпионов забивать соперникам пачками.

Голодный до голов в еврокубках португалец зарядит позитивом всю команду. В Будапеште гости могут устроить праздник голов.

Наши прогноз и ставка — победа «Ювентуса» с форой -1.5 с коэффициентом 1.72. 0